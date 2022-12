Festas de final de ano: 20 mensagens para enviar no Natal e Ano-Novo

Com o final de ano cada vez mais próximo, o desejo de expressar amor e gratidão fica mais intenso. Se não puder estar perto fisicamente daqueles que você ama, nada melhor do que usar as palavras para aquecer o coração. Assim, separamos 20 mensagens para WhatsApp especiais para enviar no Natal e no Ano-Novo.

“O espírito natalino vai além dos presentes materiais, a essência da data está no coração de cada um de nós. Feliz Natal”

—

“Querida amiga, te desejo um feliz Natal, que você esteja sempre rodeada de paz e muito amor. Que essa data seja abençoada.”

—

“Que neste Natal você celebre o encontro com quem você ama e que a chama da esperança acenda em seu coração.”

—

“Desejo um feliz Natal a vocês, meus amigos queridos, que estão comigo a todo momento, trazendo alegria e amor.”

—

“O Natal vai além de uma simples data, é o momento perfeito para celebrar e partilhar amor com entes queridos, família e amigos.”

—

“Sou muito grata por passar essa data especial ao seu lado, este é o melhor presente que eu poderia receber. Amo você.”

—

“Em mais um Natal, eu desejo que o amor da nossa relação se fortaleça a cada dia e que nossa amizade seja tão bela quanto o espírito natalino.”

—

“Desejo que o espírito natalino transborde em nossos corações e possamos compartilhar o amor com aqueles que nos rodeiam.”

—

“Que a paz e o amor estejam sempre em primeiro lugar neste Natal, desejo que você reencontre o brilho da época em seu coração.”

—

“Feliz Natal, querida amiga, e um próspero Ano Novo, que traga felicidades e realizações a todos nós. Boas Festas!”

—

“Feliz Ano Novo, que 2023 te traga o impulso que você precisa para realizar seus sonhos e objetivos.”

—

“Que 2023 seja livre de medo e repleto de renovação, desejo que sua versão do próximo ano seja a melhor de todas.”

—

“Desejo um feliz 2023, que seja um ano de transformações, muito amor, paz e prosperidade. Que nossa amizade se mantenha cada vez mais forte.”

—

“Feliz 2023, meu querido amigo! Que este seja o ano que seus sonhos se tornem realidade.”

—

“2023 simboliza um novo ciclo, uma página em branco ideal para escrever uma história, repleta de paz, amor e conquistas.”

—

“Desejo que em 2023 você seja livre de seus medos e cheia de coragem para fazer o que deseja. Aproveite tudo que puder, viaje, comece novos planos e siga seus sonhos.”

—

“O ciclo de 2022 se encerra e 2023 se inicia com 365 chances de começar de novo e realizar seus sonhos.”

—

“Querida amiga, te desejo um feliz 2023! Obrigada pela parceria em 2022 e que esse novo ano te traga muita felicidade, paz e prosperidade.”

—

“Feliz ano novo! Que em 2023 suas definições de felicidade e amor sejam atualizadas, querido amigo”

—

“Desejo que seu 2023 seja sinônimo de liberdade, amor e superação. Sou grata a nossa amizade, que nosso amor se renove junto ao novo ano.”