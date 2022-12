18 dribles para os constrangimentos do Natal

Impor limites é a ação mais saudável para qualquer pessoa que se depare com uma pergunta invasiva. Nem sempre, entretanto, os familiares respeitam essa condição solicitada ou ao menos percebem que estão sendo indelicados. Para além do “não quero falar sobre isso agora”, existem diferentes maneiras de demonstrar seu desconforto ‒ e ainda tirar uma piadinha de letra no Natal. Nesta publicação, a CLAUDIA separou algumas ideias para te preparar para lidar com os questionamentos de com bom humor.

Cadê os namoradinhos?

quando as tias perguntarem sobre os namoradinhos pic.twitter.com/H7APRJA22k — . (@imnsperado) December 24, 2014

“cadê os namoradinhos?”

dei fora em todos tia — mɐnu (@esquerdomachooo) December 29, 2021

“cade os namoradinhos” qual deles? — rafa (@isxbtch) May 5, 2021

Eu juro que se algum parente meu perguntar nesse fim de ano “cadê os namoradinhos?” Eu vou falar que vou arrumar um no casamento a cegas ou no tinder — Isadora (@chargalitzine) December 3, 2022

Eu no almoço em família quando me perguntam cadê os namoradinhos:#bbb #bbb21 pic.twitter.com/0OPbfWqtmU — Olhos de cigana𓆙 (@Jessicaatito) March 24, 2021

E como está a faculdade?

“e como anda a faculdade?”

tudo normal pic.twitter.com/E5nWuxWJPx — Lenke (@lucas_lenke) December 12, 2022

-Ela tá, eu que não tô;

-Legal! Mas me conta você o que está acontecendo na sua vida

Você não ia se casar?

“eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada” EU AMO ESSA MULHER pic.twitter.com/DcPgDEOOym — isa ⭐️ (@isasbs) February 13, 2017

-“Sim, ia… passado. Não vou mais”;

-“Adorei o cabelo; “Mas..”; “Cabelo tá lindo em”;

Vai ter filho quando?

Meus Deus como é chato sair do “cadê os namoradinhos?” pro “vai ter filho quando?” — viciada em true crime (@silabside) December 10, 2022

-Adoraria, mas gastei o dinheiro das fraldas em coisas que não vou usar

–Você se importaria de cuidar do bebê o dia inteiro pra mim?

–Não consigo mais passar noite em claro nem para beber e nem para bebê

Você vai me dar o que de presente de Natal?

-O aniversário não é seu, é de Jesus;

-Tô esperando você me dar meu presente primeiro;

–

Vou te contar um segredo 00:00 pic.twitter.com/ya72kHPiuo — Gabilove ✨ (@azeredogabrielm) December 11, 2022