Fernanda Gentil comemora aniversário do filho com declaração emocionante

Fernanda Gentil comemora, nesta quarta-feira (12), o aniversário de 11 anos do filho Lucas. Em sua conta no Instagram, a jornalista fez um post emocionante para parabenizar o garoto.

No texto, ela relembrou os momentos que já viveu ao lado do menino e os aprendizados. “Você não tem ideia da transformação que causou na minha vida. E do furacão que instalou no meu coração. Um furacão de amor que arrepia e arde. Dói, treme, sacode. Balança, faz rir e chorar. Me faz gargalhar por ter você na minha vida, e chorar de emoção a cada vitória sua. Foi você o responsável por me apresentar esse amor avassalador”, escreveu.

Lucas é filho da tia de Fernanda, mas após a morte da mãe, o garoto foi morar com a apresentadora.

O post teve mais de 150 mil curtidas e os seguidores se emocionaram com a declaração. “Esse amor que você sente por esse menino é lindo demais. Você é um ser muito iluminado. Deus te abençoe guria”, comentou um. “Que mãezona você é! Me emociono sempre com suas palavras”, escreveu outra.

