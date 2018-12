Fernanda Gentil faz post emocionante ao se despedir de Esporte da Globo

View this post on Instagram

(continua): Mas sonho é um só; foi aquele. E tá realizado. Sem modéstia mas com humildade posso dizer: tá entregue. E com pacote completo! Barba, cabelo e bigode. Copas, olimpíadas, e apresentações. Transmissões, quadros e reportagens. Ceguinho, 7×1 e choro. Gafes, sorrisos, vivos. Madrugadas, tardes e noites. Fiz de tudo, um muito… e de tudo, tudo foi incrível. Inesquecível. E como tem muita letra pra pouco espaço, não posso deixar de agradecer em primeiríssimo lugar, os meus pais. Estavam lá pra duvidar, questionar, aplaudir de pé – e no início não era porque tava bom não, mas porque não tinha espaço pra sentar mesmo. Aplaudiram de pé a minha estreia no Esporte Interativo espremidos numa salinha. Quando trabalhei na editoria cidade na Band (não tinha vaga em esportes) me viram subir morro com colete à prova de balas apreensivos. Me abraçaram quando pedi uma última chance para entrar no canal campeão através daquele curso da Vanessa Riche. Entrei. E eles de novo me aplaudiram, apreensivos, mas abraçados a mim. Obrigada Felipe, meu irmão, por sempre, sempre, SEMPRE acreditar. Até quando eu duvidei, você tava acreditando. Me olhava a cada degrau subido com um sorriso – e uma covinha linda – como quem diz “não falei?”. Amigas, amigos, família de sangue e família do trabalho: obrigada. Você que nem me conhecia mas me viu em algum momento na televisão e começou a me acompanhar; obrigada. A você que não parou de me acompanhar por causa da cor do meu cabelo, da roupa que eu visto, ou porque gosto de amarelo e não de verde, muito mais obrigada. E especialmente a um carinha, o único, que sabe exatamente todas as vezes que chorei, ri, bati cabeça na parede, sofri e comemorei: Deus. OBRIGADA. Revendo essas fotos todas só posso sentir e agradecer. To indo ali me aventurar um pouquinho e mesmo sem saber direito o que vai ser, quero convidar todos vocês pra minha nova caminhada. Porque seja ela qual for, só vai ser, se for com vocês. Vamos? (fotos desse post nos stories e na minha página do face.)