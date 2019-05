Disney Júnior publica vídeo apresentando ‘Jasmine’, de Aladdin

O canal Disney Júnior criou um vídeo, narrado por uma garotinha, para apresentar o perfil da princesa Jasmine, personagem do filme Aladdin. O objetivo é explicar às crianças de hoje em dia quem é uma das personagens mais marcantes do desenho que fez sucesso nos anos 90.

Jasmine é filha do sultão de Agrabah e sonha em viver a vida fora dos muros do castelo. Com muita coragem e determinação, a princesa despede-se do palácio para ir em busca de seu destino.

Nas ruas, ela descobre pela primeira vez a vida na cidade e conhece um jovem de rua chamado Aladdin, que finge ser seu irmão. Aos poucos, Jasmine descobre que o rapaz é uma pessoa do bem e que ambos têm muito em comum.

Porém, Jafar, conselheiro de sultão, ameaça dominar o reino. Assim, Jasmine, Aladdin e um gênio super divertido entram em uma aventura e unem forças para por fim aos seus planos.

O live-action de Aladdin é estrelado por Will Smith e Naomi Scott e estreará nas telonas nesta quinta-feira (23). A Disney já divulgou a trilha sonora em português da produção.

Confira, abaixo, o trailer legendado do filme:

