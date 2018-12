Além dos presentes, comidas natalinas e confraternizações, o Natal também é uma época para pensar numa decoração caprichada. E não estamos falando apenas da árvore e do pisca-pisca, mas também de um elemento essencial em qualquer casa: a mesa da ceia.

Seja sua ceia formada por uma mesa farta ou não, uma decoração, por mais simples que seja, precisa estar presente! Afinal, com um pouco de criatividade e disposição você pode criar uma mesa lindíssima para seu Natal que vai impressionar todos os convidados!

E para te inspirar, listamos 10 lindíssimas decorações de mesas para o Natal. Confira:

1) Rústica

Que tal uma mesa rústica para fugir do óbvio? A mesa de madeira dá um toque especial para quem busca esse tipo de decoração. Ramos de alecrim e outras plantas também combinam muito com a decoração menos clássica, além de pequenas velas brancas em potes de vidro, que dão um clima aconchegante. Invista em louças brancas ou de cores sóbrias.

2) Mesa natalina:

Para quem não quer fugir da decoração clássica de Natal, a hora de usar a criatividade é agora! Nesta mesa, foram usadas pinhas e galhos de pinheiro, itens que têm tudo a ver com a época e dão um charme especial. Uma toalha xadrez e louças vermelhas temáticas também são uma ótima ideia!

3) Mesa luxuosa

Para quem quer realmente impactar os convidados, essa mesa é garantia de sucesso! Cobre, dourado e madeira são perfeitos para serem usados com muita madeira e folhas verdes. Castiçais exuberantes e uma louça caprichada dão o toque final perfeito.

4) Simples e bela

Para quem curte uma decoração mais minimalista, esta é para você! Basta escolher belos pratos, taças de vinho, pinhas, folhas e um guardanapo bonito e pronto! Não é preciso “empetecar” muito para ter um resultado bonito, pelo contrário, menos é mais!

5) Decoração Dourada

Que tal investir no dourado para seu Natal? Apesar de muita gente remeter o tom ao Ano-Novo, o dourado é também uma cor que tem tudo a ver com as boas vibrações do Natal. Basta mesclar itens dourados com outros na cor branca que o resultado será uma mesa chiquérrima! Plantas também dão um toque final.

6) Mesa vermelha

E que tal a cor vermelha? Além de ter tudo a ver com o Natal, o vermelho ainda traz ao ambiente um efeito especial e clima de festa! Você pode optar por usar taças e guardanapos vermelhos, além de uma bela toalha. Para contrastar, inclua utensílios em tons claros, como bege e prata.

7) Mesa aconchegante

Que tal criar uma mesa que crie um clima aconchegante e intimista? Tons claros e o uso de poucos elementos criam essa atmosfera deliciosa para receber os convidados. Madeiras e tons terrosos são a aposta ideal para completar o clima. Quando se trata de um ambiente aconchegante, a regra do menos é mais também é válida!

8) Decoração industrial

Super em alta, a decoração industrial preza por elementos rústicos e moderninhos. Se o estilo te agrada, por que não trazê-lo para sua mesa de Natal? Como a madeira e cinza predominam no industrial, contraste com luzinhas modernas, fugindo do tradicional pisca-pisca, e também em uma bonita toalha branca. Os talheres e os pratos podem ser bem clássicos e de cores discretas.

9) Mesa clarinha

Outro meio de fugir do clássico e optar por algo mais chique e delicado é optar por uma mesa clara. A dica aqui é mesclar o branco com outras cores claras, para dar vida à mesa. Confira esta inspiração:

10) Mesa em tons verdes

Além do vermelho, outra cor que traz o clima natalino é o verde. Uma mesa feita nesse tom traz um ar alegre e vivo. Você pode também por um estilo mais rústico e minimalista, fugindo do tradicional. Um simples e belo vaso ao centro da mesa dá um charme especial! Veja só:

