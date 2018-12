View this post on Instagram

We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a happy New Year Glad tidings we bring To you and your kin Glad tidings for Christmas And a happy New Year! 🎅 Feliz hohohoho🤶 @lubrasilesmaltaria 💅❤ #unhasluxuosas #unhadenatal #merrychristimas #feliznatal #love #lookdodia #selfie #photography #nails #nailsmerrychris #nailswag