11/11, 12/12: qual o significado de datas com números repetidos?

Se dos números emana energia e cada algarismo tem sua simbologia e significado, é natural atribuir às datas com números de dia e de mês iguais como 11/11 ou 12/12 uma força diferente. Há quem defenda que dias assim sejam verdadeiros portais energéticos.

Na numerologia, matéria que trata do estudo mais aprofundado dos números, os efeitos e o poder que os números têm de modificar a nossa vida são trazidos à luz, conforme explica Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio. “Analisando a vibração do número é possível entender quais atitudes tomar a partir da influência do número em diversos aspectos”, diz ela.

De acordo com ela, a repetição intensifica a energia do número destacado, fazendo com que ele atue como um “parceiro” na influência numerológica do dia. Isso porque para calcular a numerologia do dia o certo é somarmos todos os algarismos presentes na data, o que resulta em um número diferente. Por exemplo:

02/02/2022 – o número em evidência é o 2, certo?

Então vamos somar todos os números

0 + 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 =10

O número dez possui dois números, o que na numerologia significa que temos de somar ele também até ficar somente um, ou seja:

10 = 1 + 0 = 1

Assim, a energia desse dia que possui tanto 2, será 1. Só que a diferença das outras datas é que o número 2, por ter sido um número repetido várias vezes, também terá uma influência nesse dia junto com o 1. “Então, analisando a data, esse será um dia de iniciativa, colocar a mão na massa, realizar os seus planos, benefícios do número 1, mas ele também vai exigir mais empatia, gentileza e cooperação que é a força do número 2.”

De maneira resumida, Juliana explica qual a vibração de cada um dos algarismos:

1 O número 1 é o da criação, possui a energia de força e concentração. Ele é o responsável por todos os outros números. Fala sobre coragem, iniciativa, desenvolvimento, segurança, organização e êxito.

2 Fala muito sobre a cooperação. É o número do sentimental, receptivo e flexível. Geralmente carrega vibrações de amor, gentileza, paciência e bondade.

3 O três fala sobre a facilidade da comunicação. Inclina as energias para a expressão e inteligência. Segundo a numerologia, se formos analisar, a soma do um e do dois fala sobre o três. Aquele que é adaptável, entende seu valor e empenho.

4 O número quatro é a realização e estabilidade. Tende a vibrar na sintonia da organização, equilíbrio, disciplina, dedicação e fidelidade. É muito conhecido como um número guia, que pode trazer descobertas e realizações.

5 Esse número fala totalmente sobre a liberdade e curiosidade. É uma força movida por mudanças e novidades, sempre em movimento, com sensações e acontecimentos novos. Se inclina também a sensualidade, algo que atrai e que intensifica o novo. 6 O seis traz o equilíbrio e a união. Fala muito sobre a serenidade e maturidade para viver a vida. Ele vibra na junção, reciprocidade, virtude e influências boas.

7 O sete sempre carregou seus mistérios, ele traz sabedoria, análise e reflexão. É uma energia de prosperidade, muito utilizada no cunho religioso. É aquele que busca a sabedoria e o conhecimento. 8 O número oito vem trazendo riquezas, é aquele que usa da diplomacia e da inteligência para sempre conseguir o que deseja. As influências energéticas são voltadas a ambição, boa administração e dedicação.

9 Por fim, o número dos valores, experiências, proteção e moralidade. Aquele que rege a si mesmo com compaixão e generosidade. Essa vibração é sempre corajosa e determinada, traz confiança mesmo nos momentos mais complicados.

Quais as vibrações então podemos tirar das datas com dia e mês iguais?

Datas com números repetidos vão adicionar influência na numerologia do dia. A energia coadjuvante que opera nesses casos varia de acordo com a repetição. Confira as dicas da especialista

1/1 – Fala sobre você se concentrar em seus objetivos, acreditar na sua capacidade e ter coragem para tomar a melhor decisão para o seu caminho.

2/2 – Você precisa trabalhar mais a reciprocidade e compreensão. Se socialize e lembre-se que ninguém é igual a ninguém, cada um possui sua personalidade e modo de agir.

3/3 – Se você possui dificuldade para abrir o seu coração e falar sobre sentimentos e mágoas, é hora de você começar a desenvolver esse lado. Aproveite para entender suas emoções

4/4 – Organize sua vida, detalhe suas metas, trace um plano para conseguir chegar onde você deseja.

5/5 – Cuidado com as raízes criadas em determinados lugares, é onde nos cegamos para novas oportunidades e escolhas.

6/6 – Tente ser mais reservado sobre seus planos e metas. Não precisa contar tudo a todo mundo, saiba que nem sempre as pessoas estão desejando nosso sucesso.

7/7 – Aproveite essa energia para trazer conhecimento para sua vida e trabalhar muito sua intelectualidade.

8/8 – Muito cuidado com os gastos desnecessários, com a falta de cuidado na organização financeira.

9/9 – Saiba que chegou a hora de você colocar seus planos em prática, não se esqueça de seus valores, acredite em você e faça seus sonhos acontecerem.

10/10 – Está na hora de você deixar as lembranças e mágoas no passado. Esse número fala sobre transformação, seja nas atitudes do dia a dia como também nos pensamentos.

11/11 – Essa vibração vem te lembrar da sua espiritualidade e fé. Não se esqueça de pensar positivo para sempre atrair boas novas para sua vida.

12/12 – Tire um tempo para você meditar e entender questões internas que são importantes para o seu desenvolvimento.