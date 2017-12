Cursos de férias para fazer neste próximo verão

Colocar-se em situações divertidas e inovadoras nas férias de janeiro pode ajudar a aumentar o humor e o desempenho criativo na volta ao trabalho. Os cursos de férias também ajudam a desenvolver outras habilidades.

Confira opções divertidas para fazer no próximo verão:

Gastronomia

Explore seus dotes culinários para criar pratos de dar inveja aos jurados do MasterChef. O processo de cozinhar o seu próprio alimento, prepará-lo no seu prato e depois comê-lo traz uma sensação de acolhimento e alívio da ansiedade. Tente fazer refeições para mais pessoas além de você mesmo, porque isso transmite uma sensação de paz e calma para si mesmo.

Localizada no bairro Cerqueira César, a escola traz um curso para iniciantes que começa no final do mês de janeiro ( 29, 30 e 31) e vai até fevereiro (1,5 e 6).

Com seis aulas, no período da noite (19h – 22h), o curso ensina aos alunos desde como fazer aquele arroz e feijão até o risoto de camarão de dar inveja em qualquer um.

Valor do curso: R$ 1.820

Leia também: Novo hobby: 7 opções incríveis de cursos para você

Escrita criativa

Colocar no papel aquilo que você sente, muitas vezes, é uma ótima forma de se expressar. Com redes sociais e aplicativos de mensagem, a comunicação escrita é cada vez mais importante.

Rio de Janeiro/RJ – Estação das Letras

No Flamengo, nos meses de janeiro e fevereiro, serão ministrados diversos cursos para se aventurar no mundo da escrita, como oficina de poesia, uma introdução a gêneros literários e um workshop sobre Clarice Lispector.

Uma outra opção é a Oficina de Verso e Prosa, que irá ocorrer nos dias 4,11,18 e 25 de janeiro e que será aplicada no período da tarde (17h -18h3o). A proposta é aprender a interpretar os textos de uma forma mais sensível e por meio de uma perspectiva mais reflexiva.

Valor do curso: R$ 200

Jardinagem

Estar em contato com a natureza é uma ótima forma de recarregar as energias para o novo ano.

Perto da Consolação, o local oferece um curso de paisagismo básico que é opção para aprender quais plantas podem ser cultivadas em determinado solo, estudar sobre pragas e doenças nas folhagens e sobre fertilidade da terra.

As aulas começam em janeiro (de 15 até 19) e serão aplicadas em período integral, das 8h30 às 17h.

Valor do curso: R$ 989

Curso de línguas

Nunca é tarde para aprender um novo idioma, e começar nas férias é uma boa opção para dar um gás antes de voltar ao trabalho.

São Paulo/SP

Estabelecido na Vila Mariana, em São Paulo, o lugar oferece um curso intensivo de um mês (de 10 de janeiro até 8 de fevereiro), o que proporciona para o aluno uma forma rápida e dinâmica de aprender o alemão.

As aulas são de segunda a quinta-feira, à noite (19h10 – 21h50).

Valor do curso: R$ 1.980

A escola, que ensina a língua inglesa por meio da conversação e focada no mercado corporativo, tem seu curso de verão com início no dia 15 de janeiro e se estende até 8 de fevereiro. Com cinco aulas na semana (de segunda-feira até sexta), acontece à noite, das 18h30 às 21h30.

Dependendo do seu nível de inglês, o valor do curso e material mudam. Em média, o preço é de R$ 2.300, mais de R$ 170 a R$ 230 de material didático.

Unidades que oferecem o curso: Jardins, Itaim Bibi, Chácara Santo Antônio, Morumbi e Vila Conceição, em São Paulo.

O curso de verão de inglês do CCAA tem o método de ensino por assimilação, ou seja, usam imagens e sons para ajudar o aluno a memorizar e a aprender mais rápido a língua. Só depois o curso insere a prática da escrita e da leitura. As aulas vão de 8 de janeiro a 9 de fevereiro, no período noturno (19h às 20h15), de segunda à quinta-feira.

Unidades que oferecem este curso: Angélica, Centro e Mandaqui, em São Paulo.

Valor do curso: R$ 747

Curso de dança

A dança une diversão e prática de atividade física.

São Paulo/SP – Mostra Dança

Na região do Campo Belo, a companhia oferece diversos estilos de dança, como ballet clássico, sapateado, dança contemporânea, jazz e teatro musical.

Os cursos de férias vão de 9 a 19 de janeiro, com opção de período integral, das 9h às 17h, de segunda a sábado. O valor varia de acordo com o pacote escolhido.

Cursos nas áreas de cinema, TV e fotografia

Se você é um viciado em séries e filmes, que tal colocar a mão na massa?

São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ – Academia Internacional de Cinema (AIC)

Os cursos de cinema, fotografia, direção de arte, maquiagem cinematográfica, atuação para cinema e TV e produção de roteiro são alguns dos cursos oferecidos pela academia nas duas unidades do Brasil nessas férias.

O curso de cinema, por exemplo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, começarão no dia 8 de janeiro, em período integral, em um total de 20 encontros.

Valor do curso: 8 x de R$ 533,63

Jogos online e programação

Presente em diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraíba e Amazonas, a Happy Code oferece colônias de férias em janeiro que promovem aulas de como ser um youtuber, como jogar Minecraft, fazer programação de games e realizar jogos em 2D.

Nas unidades de São Paulo, serão três colônias: de 8 a 12 de janeiro (R$ 600), de 15 a 19 (R$ 600) e de 22 a 24 (R$ 375).

Os períodos das aulas podem ser diurnos (9h30 às 13h) ou vespertinos (14h às 17h30).