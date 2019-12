Confira quais foram os nomes mais dados aos bebês neste ano

Você conhece algum recém-nascido chamado Miguel ou Helena? Se não, saiba que são altas as probabilidades de encontrar bebês com esses nomes nos próximos meses. Segundo levantamento do BabyCenter, estes foram os nomes mais escolhidos para os nascidos em 2019.

Elaborado a partir de um banco de dados com mais de 480 mil cadastros, o ranking aponta que, há 9 anos, Miguel segue sendo o favorito das famílias brasileiras. Helena por sua vez, voltou ao topo no ano passado e promete se manter por lá.

Na lista dos meninos, em segundo lugar aparece Arthur, Heitor, Bernardo e Théo. Já para as meninas, Helena é acompanhada de Alice, Laura, Manuela e Isabella. Para a plataforma, a popularidade desses nomes aponta uma tendência para a simplicidade – pela primeira vez na história do levantamento, nomes compostos apresentaram queda.

Em 2020, o site aposta em Valentim e Ayla como os grandes vencedores. A influência de celebridades também pode ser fator de peso para que Danilo (nome do personagem de Chay Suede em Amor de Mãe) e Rael (filho de Isis Valverde) se tornem populares no ano seguinte.

