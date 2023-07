Pele madura: como fazer uma maquiagem perfeita

A beleza é para todas as idades, e cada pele precisa de um cuidado especial! O tempo passa e com ele surgem mudanças na pele, as marcas aparecem e as linhas de expressão se fixam – e assim acontece com todo mundo. A pele é o maior órgão do corpo humano e ele mostra todas as passagens da nossa vida, desde os 25 anos já dá sinais de algumas marcas e começa a ficar madura. Aos 40 anos, a pele atinge a maturidade completa.

O envelhecimento da pele é natural e atinge todos nós, apesar de ainda ser visto como uma perda de vida e beleza, mas a verdade é que com cuidados e tratamentos específicos para uma pele madura, você pode manter a saúde da sua pele e aceitar o seu amadurecimento.

Portanto, nada mais justo do que trazer um manual para que você arrase na sua maquiagem e se sinta confortável no seu próprio amadurecimento, né? Para isso conversamos com Vanessa Rozan, maquiadora, consultora, pesquisadora de beleza e colunista da CLAUDIA. Veja só:

O que é uma pele madura?

Não há dúvidas de que o envelhecimento da pele é natural, mas por que acontece? “Porque é o processo natural, talvez seja uma palavra que a gente tenha que reforçar, porque às vezes a gente acha que a gente pode lutar contra, porém é inevitável o chamado envelhecimento”, explica a maquiadora Vanessa Rozan. Portanto, é importante entender que, à medida que envelhecemos, a pele passa por mudanças fisiológicas que mudam sua aparência, como a diminuição de colágeno e elastina, além de uma redução na capacidade de hidratação e a renovação celular.

Tais processos são inevitáveis e com eles podem vir diversas mudanças para a pele. “A pele madura vai apresentar talvez poros mais visíveis, vai apresentar linhas mais marcadas, rugas mais profundas, uma pele que tem mais flacidez ou que falta em algum nível viço”, conta Rozan. A maquiadora ainda explica que o processo de envelhecimento é muito particular, “porque pessoas que têm rotinas de cuidado com o corpo e com a alimentação, vão sentir os impactos desse amadurecimento de forma mais sútil e mais gradativa. E pessoas que têm um estilo de vida que não se proponha cuidar do corpo todos os dias vão sentir de forma mais marcante”.

Além das marquinhas na pele e as linhas de expressão, Rozan conta que os cílios tendem a diminuir em volume e tamanho, assim como os pelos da sobrancelha e do cabelo: “Pode ser uma diminuição na quantidade de fios, mas também pode ser um afinamento dos fios”. Vanessa também reforça que a presença de uma rotina de cuidados, bom consumo de água e alimentos saudáveis, e evitar álcool e cigarros podem mudar a forma como a sua pele vai reagir às mudanças fisiológicas da terceira idade e dar uma aparência mais saudável!

Adapte sua rotina de skincare

À medida que a pele vai mostrando sinais de amadurecimento, é necessário realizar algumas adaptações à rotina, e isso inclui sua rotina de skincare. “Para você fazer uma boa maquiagem na pele madura, acho que a primeira coisa que é preciso dar bastante atenção, é todo um cuidado e uma preparação dessa pele para receber maquiagem”, recomenda a maquiadora.

“Eu sempre faço escolhas de skincare que tem mais emoliência na fórmula, pode ser um óleo facial misturado com um creme mais oclusivo, que tem mais óleos, mais ceras e elementos oleosos que vão ajudar a segurar a água dentro da pele e deixar essa primeira camada da epiderme mais macia”, explica Vanessa.

Além disso, ela também recomenda o uso de ácido hialurônico, que consegue efeito de preenchimento instantâneo por ser uma partícula que carrega muita água, então é capaz de deixar a pele com um efeito menos dobradiço de uma pele ressecada e vincada. “ E fazer o uso do hidratante também na área dos olhos, porque às vezes numa maquiagem com uma pele menos de 30 você não faz, tanto faz usar hidratante na área dos olhos ou não”, recomenda a maquiadora.

Use os produtos perfeitos

Vamos aos fatos: Não existe uma rotina específica para pele madura, você é livre para usar e fazer o que te deixa mais confortável na sua própria pele! “Parece que querem colocar as mulheres 50+ em uma caixinha, então se tem pele madura não pode usar aquilo, não pode usar cor, tem que usar neutro e só pode ser cremoso. E eu acho que a gente tem que lutar por um lugar onde a mulher madura pode usar o que ela quiser, afinal ela não precisa esconder que ela é uma mulher 50+, eu acho que a ideia é ir rompendo cada vez mais com aquele lugar de “só pode se for isso”, porque senão a gente continua, de certa forma, circunscrita no que a sociedade espera que você faça, que é atenuar a passagem dos anos”, reflete Vanessa.

Mas é claro, existem algumas fórmulas que podem trazer um pouco mais de viço para a pele madura. A maquiadora conta que produtos com finalização matte e com efeito reboco, tendem a ter um maior assentamento na pele e, consequentemente, acabam destacando ainda mais as linhas de expressão. “Hoje a gente tem produtos de longa duração que trazem outros ativos e benefícios de skincare que vão deixar a pele mais cuidada, mais emoliente, mais flexível e com um aspecto mais real”.

“Produtos cremosos e líquidos sempre vão ter um ótimo resultado para todas as peles, mas em especial para as peles maduras”, comenta Rozan. Portanto, procure priorizar produtos líquidos, uma vez que, marcam menos a textura da pele e, na pele, dão uma aparência mais saudável e luminosa, enquanto produtos em pó marcam a textura da sua pele e podem assentar nas linhas de expressão quando colocados em exagero.

“Outra coisa que ajuda a não marcar os produtos nas linhas de expressão, além de fazer uma boa hidratação, é você colocar um pouco de primer, porque hoje em dia existem vários tipos de primer: primers que são com efeito matificante e primers que dão efeito mais luminosos também”, recomenda a maquiadora.

Você pode escolher um primer preenchedor e mais siliconado ou mais matificante e um outro mais iluminador, dando mais viço nas laterais, ajuda para que a pele fique ainda mais hidratada e não deixe o produto vincar.

Dicas de maquiagem

E é claro que nossa colunista não deixaria a gente sem algumas dicas para fazer uma maquiagem em pele madura, né? Vanessa ressalta que o uso de produtos líquidos pode trazer um glow diferenciado para a pele, além de não vincar nas linhas de expressão e nos poros, então priorize desde a base até o iluminador serem produtos líquidos e que não tenham um acabamento pesado e fosco.

“Uma boa hidratação dos olhos, você pode usar primers de sombra – que ajudam a fixar a sombra ainda mais, às vezes a pessoa tem uma pálpebra coberta, que é a pálpebra móvel que acaba ficando completamente coberta pela pálpebra fixa, e com o passar do tempo ela vai cobrindo um pouco mais – uma sombra cremosa que seca, você pode comprar com uma leve cintilância ou fosco”, recomenda Rozan para um look de maquiagem maravilhoso.

E ela também trouxe algumas ideias para uma maquiagem do dia a dia: “Uma coisa mais simples, uma sombra cremosa na pálpebra toda, um lápis marrom ao redor do olho ajuda a destacar ainda mais o olhar, e investir em máscaras de cílios, iluminadores”, recomenda a consultora.

Preciso de uma rotina?

Sim! Independente da sua idade, uma rotina é sempre muito bem-vinda para o bem-estar da sua pele. “Eu acho que a pele madura deve seguir uma rotina, que é a rotina que todas as peles devem seguir, que é o cuidado diário. Então, não adianta você achar que por usar esse creme agora que vai dar conta o você não fez durante seus cinquenta anos de vida. É um todo dia fazendo. esqueceu um dia, tudo bem! Mas no outro dia retoma e faz, é um cuidado com esse corpo que hoje vive mais e, portanto, deve viver mais de forma mais confortável”, reflete a maquiadora.

Por isso, a maquiadora criou uma rotina com produtos essenciais para uma pele viçosa e iluminada:

De manhã: “O que eu incluiria na rotina do dia é limpar de forma leve a pele, nada muito agressivo na limpeza da manhã, usar um hidratante que pode ser, dependendo do tipo de pele madura, que pode ser um sérum carregado de vários ativos, ou pode ser um hidratante mais emoliente e que também tenha um benefício de tratamento, e o filtro solar em cima” ;

De noite: “Fazer uma limpeza mais eficiente. Eu amo os cleansing oils, que você não aplica friccionando a pele, você não esfrega a pele para remover a maquiagem e eles saem completamente, deixando essa sensação de hidratação sem pesar. Depois do cleasing oil você pode usar uma água micelar ou um tônico, e na sequência ir para seu tratamento noturno”, finaliza Rozan.

O mercado para peles maduras

O mercado de beleza tem tendência excludentes às peles maduras, porém, aos poucos vem tentando inserir o envelhecimento no planejamento dos seus produtos! Vanessa conta que novos produtos estão pensando na junção de skincare e maquiagem, trazendo cuidados para a pele durante o uso e, inclusive, após a retirada da maquiagem.

“E isso é muito bom para uma pele madura porque você reforça esses cuidados, e a maquiagem quando ela tem mais ativos, ela vai assentar na pele de uma forma mais flexível, ela vai acompanhar mais os movimentos faciais, a textura da pele”, finaliza Vanessa.