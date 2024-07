Look de trabalho: como usar bermudas no inverno

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Forte tendência na primavera 2023 e no verão 2024, as bermudas atravessaram as estações e chegaram ao inverno com a mesma potência das temporadas anteriores, nas quais brilharam como verdadeiros ícones fashions do guarda-roupa feminino tanto na esfera social quanto na profissional.

A explicação para tamanho sucesso é simples. Nos últimos anos, a moda vem privilegiando cada vez mais o conforto, a versatilidade e o estilo pessoal de cada mulher.

E vamos combinar que as bermudas nos oferecem todos esses elementos. São sinônimo de bem-estar e de leveza e, embora algumas pessoas ainda contestem, se forem usadas de forma adequada podem, sim, transmitir estilo e elegância.

Mesmo não sendo uma novidade no universo da moda, as bermudas sempre dividiram opiniões quanto ao seu uso, especialmente no ambiente profissional. A peça, que se tornou um item atemporal, viveu seu auge nos anos 1990 e desde então sempre ocupou um lugar de destaque na moda.

Criada originalmente no guarda-roupa masculino, foi usada por homens do exército britânico como uma tentativa de escapar do calor. Eles cortavam suas calças para obter bem-estar nos campos de batalha. No entanto, foi no decorrer da Segunda Guerra Mundial que as bermudas se tornaram peças “oficiais”.

Em função da falta de tecidos no arquipélago das Bermudas, um profissional foi contratado para criar um modelo de calça inspirado na dos militares britânicos. Assim surgiu o nome, em função do local onde foi a peça foi oficialmente criada.

Mas não precisou de muito tempo até que as bermudas chegassem ao guarda-roupa feminino e fossem aprovadas por incontáveis mulheres.

É verdade que antes a peça era muito mais ligada ao universo esportivo e a ambientes sociais mais descontraídos. Mas, há cerca de uma década, em função das mudanças climáticas e sociais que vem acontecendo no mundo, as bermudas migraram também para o ambiente de trabalho.

Bermudas no ambiente profissional

Não foi fácil vencer algumas barreiras de resistência. Para que isso se tornasse possível, foram criados até movimentos, como, por exemplo, o Bermudas, Sim, para vencer a resistência de ambientes de trabalho mais conservadores que se opunham à incorporação da peça ao Dress Code de empresas e instituições mais formais.

O fato é que, atualmente, as bermudas já foram incorporadas ao dress code de várias empresas e instituições como uma peça que também é capaz de transmitir seriedade profissional. As empresas mais modernas nem questionam o uso do look por suas colaboradoras ou gestoras. Já as mais formais ainda impõem algumas regras para o seu uso.

Mas nunca é demais ressaltar que o bom-senso fala mais alto em qualquer situação. Se você gosta da peça, mas se preocupa em passar uma imagem profissional que transmita seriedade, responsabilidade e respeito, é preciso escolher os melhores modelos para cada cenário.

O uso de bermudas precisa estar alinhado com roupas complementares e acessórios que tornem o look estiloso, elegante e valorizem a sua imagem, seja no ambiente social ou de trabalho.

Mas é mesmo uma boa opção usar bermudas no inverno? Em primeiro lugar vamos combinar que cada vez mais nosso inverno é uma incógnita, já que experimentamos dias tão quentes quanto os de verão, como o chamado veranico. Portanto, dá para equilibrar, sim, bermudas com peças mais quentes nos dias mais frescos do inverno.

A escolha do tecido, da padronagem e do modelo, aliada a peças complementares que contribuam para um look original, fará toda a diferença no resultado do visual. Abaixo algumas dicas de como compor um look de inverno com o uso de bermudas.

Como usar bermuda no trabalho

Bermuda com blazer

Se existe uma peça capaz de transmitir seriedade, sofisticação e elegância a qualquer mulher, essa roupa é o blazer. Seja um conjunto monocromático reunindo as duas peças, ou como terceira opção para compor o look com uma camisa mais básica, o blazer transmite autenticidade e personalidade.

Escolha o tecido ideal para a bermuda

A escolha de um tecido de qualidade e de tons mais neutros que tenham mais a ver com o inverno é muito importante, principalmente nas peças de alfaiataria.

Escolha tecidos mais encorpados e que apresentem um caimento que valorize a sua silhueta. Sempre é bom lembrar o comprimento das bermudas, que deve ser na altura do joelho ou poucos centímetros acima.

Bermudas de couro no trabalho

O couro é um tecido diretamente associado ao inverno. Uma bermuda de couro, com uma jaqueta, um colete ou até mesmo um blazer do mesmo tecido é sinônimo de puro poder.

Para complementar o look, uma bonita camisa ajuda a compor o visual com muito estilo. Casacos mais amplos ou blusas de diferentes modelos também dão um toque diferenciado.

Combine a bermuda com acessórios invernais

O inverno nos permite lançar mão de acessórios que dão mais charme e estilo aos looks. Seja uma echarpe, um bonito lenço usado de maneira original, meias mais sofisticadas, botas estilosas ou calçados com pegada mais invernal. Todos contribuem para a montagem de um look de inverno único.

Equilíbrio das peças

Como estamos falando de bermudas, uma peça muito particular, não devemos nos esquecer de que o equilíbrio é tudo na montagem dos looks.

Se optar por uma bermuda mais solta, de alfaiataria ou não, a parte superior do look deve ser mais ajustada para transmitir uma mensagem de equilíbrio e bom gosto.

Se optar por uma bermuda mais ajustada, o uso de casacos mais soltos, camisas mais compridas ou até mesmo um sobretudo são ótimas opções. Eles ajudam a disfarçar uma possível sensualidade que possa sobressaltar em função do modelo da bermuda no caso do ambiente profissional.