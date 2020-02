Como evitar filhos cada vez mais gordinhos

Atenção para a alimentação dos filhos: você pode estar contribuindo com a obesidade

Foto: Dreamstime

Na porta da escola de seu filho, observe as crianças entrando e saindo. Você vai notar uma semelhança entre elas: muitas estão acima do peso. Segundo uma pesquisa da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), 2 em cada 10 crianças apresentam sobrepeso, o que deixa o Brasil em primeiro lugar no ranking da obesidade infantil, ultrapassando até os Estados Unidos, o país mais gordo do mundo! Além disso, a chance é de que 4 em cada 5 crianças gordinhas com 10 anos de idade virem adultos obesos.

Para detectar a obesidade, a mãe precisa ficar de olho na criança. Se as roupas já não servem mais, se a vontade de comer só aumenta ou se ele não quer mais sair de casa, é porque algo está errado. E o problema da obesidade pode causar outros, como diabetes, doenças nos ossos, gastrite e outros males gastrointestinais. Além disso, é preciso considerar os problemas psicológicos que uma criança acima do peso pode ter. Já imaginou seu filho ouvindo todo dia dos colegas que ele é rolha de poço? Isso pode provocar bullying na escola, além de tristeza, ansiedade e isolamento.

5 sinais para descobrir se o seu filho está obeso

1. As roupas adequadas para crianças da idade dele não servem, ficam todas apertadas.

2. Ele é fisicamente diferente dos outros amiguinhos (muito maior do que os demais).

3. Sente preguiça de sair da frente da TV e se cansa muito rápido (fica ofegante) com tarefas fáceis.

4. Tem apelidos maldosos dados por coleguinhas da escola.

5. Não consegue se relacionar direito com as outras crianças, sendo sempre rejeitado.

O que fazer se o filho já é obeso

Sabemos como é difícil tirar doce de criança (dá um aperto no coração), mas não tem jeito. Aposte em alimentos saudáveis combinados a exercícios físicos para seu filho. Que tal colocar a meninada para fazer algum esporte? Toda criança — gordinha ou não — precisa mexer o corpo! E manter uma dieta sem muitas extravagâncias. As bobeirinhas como chocolate e sorvete podem fazer parte da dieta, desde que tenham frequência e quantidade adequadas. Ou seja, só de vez em quando (como nos fins de semana).

7 dicas para evitar que seu filho fique fofinho

1. Comprar alimentos saudáveis.

2 Dar o exemplo. Os pais devem se alimentar bem.

3. Estimular a criança a fazer exercícios físicos.

4. Tomar cuidado com a quantidade de guloseimas.

5. Ficar atenta aos alimentos da lancheira.

6. Cozinhar com pouco óleo e não usar muito açúcar.

7. Crianças difíceis para comer devem experimentar novos alimentos.

O que levar na lancheira

7 dicas de lanches saudáveis para o lance da escola

Opção 1