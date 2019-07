Como a Lua Nova do dia 31 vai influenciar seu signo

Julho se encerra com uma Lua Nova especial no signo de Leão. Após um mês conturbado, o fenômeno vem para trazer mais otimismo, impulsionando mudanças benéficas.

A seguir, confira como a nova fase lunar afetará cada um dos signos de acordo com as previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

21/3 a 20/4

A segunda Lua nova do mês, no dia 31, vai iluminar a seara da paixão. Os laços com o par se fortalecerão. Caso esteja solteira, terá uma das suas melhores chances do ano para conhecer alguém.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 31, uma segunda Lua nova traz evolução para sua casa. Urano provocará mudanças na carreira e, com um pouco de reflexão, você pode fazer com que a situação lhe seja favorável.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Marte e a Lua nova iluminarão seu caminho, trazendo a oportunidade de você embarcar em viagens divertidas. Se o tempo estiver apertado, tente fazer uma pausa curta e, de preferência, na companhia da família.

Câncer

21/6 a 21/7

Se está em uma complicada situação financeira, saiba que a ajuda está a caminho e a Lua nova trará as provas disso. Afetado por Júpiter, o planeta da fortuna, o fenômeno afetará seu trabalho, seja em forma de ofertas ou de novos projetos.

Leão

22/7 a 22/8

Você ficará espantada com o caminho que a Lua nova no seu signo abrirá no dia 31, mas mantenha a calma. Uma conjunção de planetas perto dessa Lua a deixará mais charmosa, encorajando paixões. A criatividade também será afetada. Aproveite, pois as melhores ideias virão à tona.

Virgem

23/8 a 22/9

Alguns planetas estarão em Leão durante a Lua nova, iluminando seu setor do lar. Não se espante se tiver vontade de investir, seja comprando uma nova propriedade ou renovando a que você já tem.

Libra

23/9 a 22/10

Na segunda Lua nova do mês, no dia 31, quatro corpos celestiais em Leão iluminarão seu setor da amizade, sugerindo que o começo de agosto será ideal para encher o calendário de compromissos.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua nova do dia 31 trará mudanças inesperadas, que vão envolver discordâncias com parceiros de negócios, mas crescimento e aumento da remuneração. Fique tranquila, pois Urano controlará seu medo.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua nova em Leão, no dia 31, resgatará o otimismo. Uma viagem durante a primeira semana de agosto certamente lhe fará bem. Apesar de preocupada com gastos, a lua lhe trará sorte para encontrar um pacote que oferecerá bom preço e ótimas acomodações. Vênus no mesmo signo aumenta a atmosfera de romance.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Não se preocupe, pois a Lua nova em Leão, no dia 31, trará a oportunidade de ganhar uma boa soma. Júpiter entrará em sintonia, vislumbrando um horizonte financeiro mais positivo.

Aquário

21/1 a 19/2

Qualquer tensão entre você e o par (amoroso ou profissional) se dissipará na Lua nova do dia 31. Com um grupo de planetas em seu setor das parcerias enviando boas vibrações para Júpiter, talvez você converse com o parceiro sobre morarem juntos ou oficializar o compromisso.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 31, a Lua nova aparecerá, trazendo uma nova e prestigiada tarefa. Júpiter trará boa sorte, indicando que este projeto a levará a trabalhos mais

sofisticados, que atrairão aplausos e uma atenção favorável.

