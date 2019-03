Como a Lua Cheia do dia 20 de março vai afetar seu signo

Assim como outros fenômenos astrológicos, a Lua Cheia é muito poderosa e promete mudanças importantes para cada signo. Confira, segundo Susan Miller, quais sãos as previsões para você:

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia do dia 20 beneficiará sua carreira, trazendo reconhecimento por seus esforços. É possível que você viaje mais, mesmo que para destinos próximos.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia do dia 20 beneficia uma parceria pessoal ou nos negócios. Você tomará uma decisão definitiva em relação a essa união. Mas fique tranquila, pois Vênus, regente do dinheiro e do amor, estará em ótima posição em relação a Júpiter, astro da boa sorte, garantindo um resultado positivo.

Touro

21/4 a 20/5

Na Lua cheia do dia 20, uma tarefa importante exigirá esforço e atenção. Cuide da saúde para não deixar a imunidade baixar. Vênus em contato com Júpiter sugere que receberá dinheiro em breve.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua cheia do dia 20 se revelará especial para o amor. Muita coisa pode acontecer nessa data: encontros improváveis, amigos apresentando pessoas com quem você tenha interesses em comum, boas surpresas preparadas pelo amado, uma noite romântica…

Câncer

21/6 a 21/7

Na Lua Cheia do dia 20, uma questão relacionada à casa ou à família será concluída. Se tiver planos de comprar um imóvel, espere até abril, pois podem acontecer desavenças na hora de assinar o contrato. Vênus em sintonia com Júpiter favorece a entrada de uma renda extra. Talvez você consiga vender coisas que não usa mais para ter um bom lucro.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua cheia, no dia 20, vai abrilhantar suas finanças. É provável que você receba propostas de emprego com ótimas ofertas salariais.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 20, a Lua Cheia trará uma questão financeira à tona. Organize-se para não perder oportunidades. A proximidade entre Vênus e Júpiter é garantia de risadas e divertimento com os filhos.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia do dia 20 no seu signo influenciará questões de interesse pessoal. Vênus, seu regente, em belo ângulo com Júpiter, sugere que você conseguirá um final feliz em um assunto importante.

Escorpião

23/10 a 21/11

Na Lua cheia do dia 20, segredos poderão ser revelados. Use o período também para marcar consultas médicas e fazer check-ups. Caso sinta necessidade, pode ser conveniente conversar com um psicólogo. O encontro de Vênus e Júpiter no final do mês beneficia a busca por um novo lar.

Sagitário

22/11 a 21/12

Na Lua cheia do dia 20, a vida social volta a ficar movimentada, dando equilíbrio a este mês tão agitado. Chame os amigos para uma festa. Momentos de descontração, como esse, vão lhe fazer muito bem. Outra boa válvula de escape serão os exercícios. Retome uma rotina mais saudável que possa trazer também relaxamento mental.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Na Lua cheia do dia 20, você conquistará uma grande vitória no trabalho. Caso tenha feito entrevistas, receberá respostas positivas sobre a vaga. Se for autônoma, conhecerá um especialista que vai ajudá-la a fazer seu negócio deslanchar. É provável que um cliente antigo volte a entrar em contato com você. Em ângulo com Júpiter, Vênus indica a entrada de boa quantia de dinheiro.

Aquário

21/1 a 19/2

Perto da Lua cheia do dia 20, Vênus e Júpiter entram em belíssimo alinhamento para quem precisa tirar um tempo para si mesma.

