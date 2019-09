Como a Lua cheia do dia 13 vai afetar seu signo

Ainda durante a primeira quinzena de setembro, no dia 13, uma Lua cheia dominará o céu. A seguir, veja como o fenômeno afetará seu signo, com base nas previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

21/3 a 20/4

A Lua cheia do dia 13 vai despertar a necessidade de recolhimento e descanso. Tome cuidado com o que ingerir nesses dias, porque você estará mais propensa a reações alérgicas. Aproveite a pausa para refletir e buscar solução para um problema que vem incomodando você faz algum tempo – mas não deixe que os outros influenciem suas decisões.

Touro

21/4 a 20/5

Com a Lua cheia do dia 13, você poderá ser convidada para um evento especial. Não hesite em ir a uma festa, um casamento ou qualquer outra celebração, ainda que para isso tenha que viajar. O período é ideal também para reencontrar parentes e amigos distantes que não vê há muito tempo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Com a Lua cheia do dia 13, comece a focar mais na carreira. Suas ideias criativas ganharão destaque e você poderá obter um aumento, uma promoção ou bônus. O reconhecimento é mais que merecido. Afinal, você trabalhou muito para isso.

Câncer

21/06 a 21/07

Com a chegada da Lua cheia do dia 13, prepare-se para fazer uma viagem mais longa com alguém especial. Se, nos últimos tempos, você estava confusa e vinha colocando em dúvida seus sentimentos em relação a seu companheiro ou a algum amigo, neste mês conseguirá enxergar com mais

clareza o que espera dessa pessoa.

Leão

22/7 a 22/8

Com a Lua cheia do dia 13, o foco continuará sendo o dinheiro, mas, desta vez, você deve tomar cuidado com gastos supérfluos para não se endividar. Por outro lado, não tente economizar com aquilo que realmente é necessário porque isso poderá acarretar

gastos ainda maiores depois.

Virgem

23/8 a 22/9

Você vai atrair a atenção de todos ao seu redor e conhecer gente interessante. Se já estiver comprometida, o ar romântico da Lua cheia do dia 13 deverá incentivá-la a dar um passo mais sério – talvez vocês decidam ficar noivos ou até mesmo morar juntos.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua cheia do dia 13 será ideal para fazer um check-up, consultar um terapeuta para aprender a lidar com uma situação incômoda ou voltar para a academia. Ela trará ainda a conclusão de um projeto no qual você esteve trabalhando em segredo. Se tem corrido atrás de prazos, certifique-se de estar na mesma sintonia que seu chefe ou cliente para não interpretar de forma errada instruções e pedidos.

Escorpião

23/10 a 21/11

Notícias boas continuarão chegando na Lua cheia do dia 13. Se estiver solteira, prepare-se para conhecer alguém especial. Mas, como as escorpianas precisam de tranquilidade, logo você vai se cansar de tanto agito. Procure então tirar um tempo para traçar estratégias para a carreira. Tudo indica que conseguirá uma boa recompensa financeira em um futuro projeto.

Sagitário

22/11 a 21/12

No dia 13, a Lua cheia mudará o foco para a finalização de um projeto relacionado ao lar. Esteja atenta para infiltrações ou outros problemas domésticos que envolvam água. Uma vez que forem resolvidos, trate de festejar.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Talvez surja a necessidade de assinar um contrato na Lua cheia do dia 13. Considere mostrá-lo a um advogado primeiro para esclarecer todas

as cláusulas.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua cheia do dia 13 em Peixes colocará um ponto final em suas negociações e preocupações com as finanças. Uma discrepância nos números da contabilidade poderá surgir, mas Netuno trará a verdade à tona. Nos bastidores, Saturno lhe garantirá proteção. Alguém cuja identidade lhe é desconhecida estará cuidando de seus interesses.

Peixes

20/2 a 20/3

Com a Lua cheia do dia 13 no seu signo, um de seus sonhos pode se concretizar, seja ele pessoal ou profissional. Um projeto criativo no qual esteve trabalhando pode finalmente se concluir.

