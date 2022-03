Saint Patrick’s Day: 5 curiosidades sobre a cerveja

Nesta quinta-feira (17), é comemorado o Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício) – a festa irlandesa regada à muita cerveja e que acabou conquistando todo o mundo! E para celebrar a data com mais informação, Claudia traz 5 grandes curiosidades sobre a bebida que está entre as mais consumidas ao redor do globo. Vamos juntas mergulhar nesse universo?

Por que 17 de março?

Antes de conhecer mais sobre a cerveja, vale saber também a origem da festa: o Saint Patrick’s Day é comemorado no dia 17 de março por conta da morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A história conta que ele viveu como pagão na Inglaterra até os 16 anos, quando foi raptado por piratas e vendido como escravo na Irlanda. Lá, viveu em cativeiro por 6 anos e começou a se aproximar do catolicismo. A partir daí, retornou à Inglaterra, tornou-se bispo em 432 D.C e voltou para a Irlanda como missionário, onde viveu por 30 anos.

A comemoração da data, no entanto, é bem mais recente: começou em 1903. O costume da cerveja, então, ainda mais! Até 1970, os pubs irlandeses ficavam fechados no dia por conta da quaresma. Buscando engajar mais os fieis e dar um “descanso” ao período de 40 dias de jejum e recolhimento, a Igreja Católica abriu uma exceção e passou a permitir a bebida para comemorar o feriado.

Curiosidades sobre a cerveja

Ela foi inventada e produzida por uma mulheres

Como Claudia já te contou, a cerveja teve origem com as mulheres, que, há 11 mil anos, eram as grandes responsáveis por cuidar dos grãos e mantê-los dentro de jarros para fazer o pão – e foi justamente este ambiente que deu origem à bebida, meio que por acaso. Por volta de 1.800 a.C, a primeira receita de cerveja foi escrita pelos sumérios em homenagem a deusa conhecida como Ninkasi. O lúpulo (principal ingrediente), aliás, também só teve suas propriedades descritas muitos anos mais tarde, no século XII, pela monja e teóloga alemã Hildegard von Bingen.

É uma das bebidas mais antigas do mundo

Engana-se quem pensa que a cerveja é uma bebida dos tempos modernos! Registros levam a crer que a cerveja começou a ser produzida há mais de nove mil anos, na antiga Mesopotâmia. A cervejaria mais antiga do mundo, no entanto, é alemã: a Weihenstephan, fundada em 1040 na Bavária e que segue em funcionamento.

Já foi considerada alimento…

Nem sempre a cerveja teve o status de bebida recreativa. Na Idade Média, ela era considerada um alimento e um dos mais seguros para consumo, visto que era fabricada com higiene pelos monges católicos, não estragava com facilidade e era uma alternativa viável durante os longos invernos europeus. Era comum incorporá-la como substituta de comidas sólidas durante os períodos de jejum religiosos e nos momentos mais rigorosos de frio e escassez.

Continua após a publicidade

…E até produto de beleza

Acredite se quiser: no antigo Egito, era comum que as mulheres usassem a espuma da cerveja para hidratar e cuidar da pele. Atualmente, você ainda encontra quem recomende o banho com a bebida para os cabelos (apesar de não endossado pelos profissionais), provavelmente por conta da fama antiga.

Três famílias, milhares de tipos

Ao ver tantos tipos de cerveja é possível que você pense que é quase impossível acompanhar todos os estilos, mas não é bem assim! Como conta a sommelier de cerveja Ester Leme, elas estão divididas em apenas três grandes famílias: Lager, Ale e Lambic. “As Lagers (onde se encontram as Pilsen, tipo mais consumido no Brasil) são feitas com baixa fermentação, também conhecida como fermentação a frio. As Ales são feitas através da alta fermentação, e incluem tipos como a IPA e as Pale Ales, que são bem populares. Já as Lambic passam por fermentação espontânea através de micro-organismos encontrados apenas na região de Bruxelas, na Bélgica. São as mais diferenciadas, geralmente com notas de frutas, e trazem a sensação de estar consumindo um vinho”, completa.

Falando em Bélgica, o país tem uma forte tradição cervejeira e concentra a maior variedade em todo o mundo. São cerca de 1.500 rótulos diferentes!

E então, vamos brindar?