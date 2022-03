Cinco acessórios de impacto para elevar o seu look

Com a volta das atividades presenciais nesse “novo normal” muitas pessoas sentiram vontade de tirar suas melhores peças do armário para encarar as ruas. E mesmo quem ainda continuou em casa teve aquele insight de olhar mais para o que veste e aderir aos acessórios que, dependendo do dia, salvam todo o look.

Para encontrar os principais acessórios de impacto desta temporada, chamamos a consultora de imagem e estilo, Ana Vaz (@anavaz_imagem) – e já podemos adiantar: tudo o que for da cintura para cima tá com tudo! Acompanha com a gente:

Fluffy bag

Pequenas e confortáveis, essas são as nossas fluffy bags! Ótimas para você que gosta de sair com conforto garantido. “A gente vem caminhando para uma onda de acessórios mais confortáveis. A fluffy bag, na maioria das vezes, tem pelinho e é fofinha. Ela também pode gerar aquela sensação chamada de dopamine dressing – que é nada mais do que usar coisas que te fazem bem, e isso é maravilhoso”, pontua.

Missangas

Se é uma mulher mais madura e já teve dúvidas na hora de usar pulseiras ou colares de missangas por considerar algo infantil, pode deixar a insegurança de lado: Ana ensina como fazer uma peça alegre ganhar seriedade sem perder sua essência. “Não podemos esquecer da roupa, a pessoa que a veste e o local que será exibida. Use sim as missangas e outros acessórios divertidos equilibrando com outras peças mais sóbrias que você tem em casa e que façam sentido com a sua proposta para ocasião”, diz. “Desta maneira, a peça escolhida acenderá em você e pode se tornar mais um toque de brincadeira para o dia”, completa.

Anéis maxi e diferenciados

A tanto tempo guardados no fundinho da gaveta devido a pandemia de Covid-19, os anéis agora ganham espaço por toda a mão. ”Ficamos uma temporada sem usar os anéis, por conta da adaptação de higienizar com frequência as nossas mãos. Não que agora o cuidado deva ser reduzido – mas já estamos acostumados com os hábitos de saúde e podemos voltar a trazer a peça para dentro dos nossos looks. Seguindo o exemplo de famosas como Ivete Sangalo, que usa em todas as mãos e marcas, e da Dior, que em alguns desfiles já trouxe essa proposta”, elucida.

Cintos de impacto

Outra peça que agora faz um retorno triunfal é o cinto, especialmente aqueles com design mais impactante e maior. “Nas reuniões online, como o acessório não era visto, acabamos deixando ele um pouco de lado. Agora estamos resgatando a peça. Um destaque é o cinto de corrente, que trás uma nostalgia do final da década de 1980 e começo da de 1990”, conta.

Colares

Um colar pode fazer toda a diferença no look e dar aquele toque de modernidade às peças retrô ou que você goste muito, mas não faz mais ideia de com que combinar. “Correntes, colares com pedras e peças coloridas, pérolas… temos várias opções para se jogar e explorar de acordo com o nosso estilo. A nossa querida pérola acaba de retornar e, além de colares, aparece em acessórios de cabelo, brincos, adornando roupas, e por onde a criatividade levar”, indica a especialista.