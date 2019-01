O DJ Alok sofreu um pequeno acidente durante sua viagem de lua de mel nas Maldivas. Ele e a médica Romana Novais se casaram no último dia 15 de janeiro, no Cristo Redentor. A cerimônia foi a primeira feita no local ao amanhecer.

Alok postou nos stories do seu Instagram imagens saindo de muletas e, depois, dentro de um veículo com o pé engessado e a frase “Ainda bem que tenho uma médica para cuidar de mim”.

Veja as fotos: