8 nomes de menina mais populares e seus significados

Helena, Alice ou Manuela. É bem provável que você tenha conhecido uma recém-nascida com estes nomes nos últimos anos. De acordo com uma publicação feita pelo portal Babycenter, esses são alguns dos nomes de menina mais registrados em 2023, e seus significados comprovam o motivo por trás de tanto sucesso entre as mamães de primeira viagem.

E para você que ainda não decidiu o nome da sua futura filha, compilamos os 8 nomes de menina mais populares para você conhecer o significado de cada um deles e escolher o que mais combina com o carinho e o amor que sua bebê irá receber. Confira a seguir a lista completa:

Helena

Conhecida por ser o nome da protagonista de novelas das 21h00, o nome Helena tem origem grega e seu significado deriva da palavra heláne, que em grego significa tocha.

Em uma adaptação simples, o som hélê também pode significar “raio de sol”, fazendo com que Helena seja o nome de uma pessoa com alma reluzente, resplandecente.

Algumas Helenas famosas são Helena Rizzo, Helena Rinaldi e Helena Bonham Carter.

Alice

Nome de uma das personagens mais icônicas de histórias infantis, o nome Alice tem origem germânica. Deriva do termo “adelheidis”, que significa “algo de qualidade, “nobre”. Em outras linhas de raciocínio, Alice também pode significar o nome dado a uma menina verdadeira.

Algumas Alices famosas incluem: A escritora Alice Walker e a personagem da saga Crepúsculo, Alice Cullen, além de Alice de Alice no País das Maravilhas.

Manuela

De origem hispânica, Manuela chegou a ser considerado o nome mais popular em 2012, antes da chegada do nome Helena. Com significados que partem de origens espanholas, italianas e também do hebraico, o nome vem do masculino Manuel e significa “Deus é conosco”.

Algumas Manuelas famosas incluem a deputada Manuela D’ávila, a atriz Manuela do Monte e a filha da apresentadora Eliana.

Liz

Abreviação do nome de origem inglesa Elizabeth, Liz é uma variante moderna e curta do nome que foi dado à última Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. O nome é frequentemente associado ao significado como “Deus é juramento” ou “Consagrada de Deus”.

A cantora Liz Phair é uma das famosas que carrega o emblemático nome.

Cecília

Cecília é um nome femino de origem latina. Seu significado parte do termo “caecus” que em latim significa “cego” ou “aquela que enxerga para além do óbvio”. Algumas Cecílias famosas são a atriz Cecília Roth e a cantora de ópera Cecilia Bartoli.

Antonella

Nome feminino de Antonius, Antonella deriva dos termos em latim “Anto” que significa “valioso” e “inestimável” e do termo “ella”, sufixo diminutivo que, ao incluído, transforma o significado do nome em “inestimável e pequena valiosa”.

Algumas Antonellas famosas incluem as atrizes Antonella Costa e Antonella Lualdi.

Rebeca

Nome dado à bicampeã mundial de ginástica artística, Rebeca Andrade, o nome tem origem hebraica e remete à personagem bíblica retratada no Antigo Testamento. Derivado do termo “Ribqah”, o nome Rebeca significa “aquela que prende no laço”.

Luna

Que tal captar a beleza e serenidade do único satélite presente na atmosfera terrestre, a Lua? O nome parte de uma interpretação da conexão humana com a natureza. Já na mitologia romana, Luna era a deusa da Lua associada à fertilidade, proteção e mistério.

Algumas Lunas famosas são a atriz Luna Wedler e a personagem da saga Harry Potter, Luna Lovegood.

Depois de tantos nomes com significados especiais, fica difícil escolher um só!