6 modelos de cafeteiras práticas

Paixão nacional, a bebida cai bem a qualquer hora do dia. Aprenda com Pedro Lisboa, diretor da Associação Brasileira de Café e Barista, a escolher a cafeteira que tem mais a ver com você: elegante, prática, modernosa… Vai uma xícara aí?

Foto: Divulgação

Tudo junto e misturado

· Cafeteira Francesa Preziosam da Bialetti, R$ 132,99*

No primeiro modelo, chamado de prensa francesa, a água quente é misturada ao pó e, depois de quatro minutos, é preciso pressionar um êmbolo que, ao descer, filtra o café. “É bem prática, mas faz uma bebida mais gordurosa e um pouco amarga”, explica Lisboa.

Charmosinha

· Cafeteira Italiana Junior, da Bialetti. R$ 69,99*

A cafeteira italiana vai direto ao fogo e tem três partes: na inferior vai a água; no meio, um funil para o pó; e em cima, o bule. Quando a água ferve, ela sobe, passa pelo filtro e a bebida pronta fica na parte superior. Aí é só servir! “Desligue assim que o café começar a borbulhar para não amargar”, diz Lisboa.

Foto: Divulgação

Pronto em segundos!

· Cafeteira Expressa Senseo, da Philips. R$ 189,91*

A cafeteira expressa tem um pressurizador que permite um menor tempo de preparo: saem 35 ml de café em 30 segundos. Mas essa não é a única vantagem: “Essas máquinas preparam um café mais encorpado e gostoso e só com elas você consegue a crema, aquela parte branquinha que fica na superfície da bebida”, afirma o especialista.

Prática

· Cafeteira Expressa Dolce Gustim da Arno. R$ 299,90*

Tem também o modelo que pede café em pó, em sachê ou em cápsula. “As cápsulas são as que mais se aproximamdo preparo profissional. Já o sachê traz um café menos encorpado.”

Foto: Divulgação

Tradicional, mas nem tanto

· Cafeteira Elétrica Single, da Cadence. R$ 74,90*

As cafeteiras elétricas preparam o mesmo café filtrado que você faz em casa com coador de pano ou papel. É só colocar o pó de café e a água e ligar a cafeteira. O barista dá uma dica preciosa: “Use água mineral ou filtrada, nunca da torneira, para não interferir no sabor do cafezinho. E prepare três medidas de água para uma de café”, diz ele. A desvantagem das cafeteiras elétricas é que a concentração de cafeína na bebida é maior. Não exagere!

Superequipamento

· Cafeteira Expressa Coffee Cream Premium, da Mondial. Preço sob consulta

Inventada por Giovanni Gaggia após a Segunda Guerra Mundial, na cafeteira expressa a água passa pelo café moído ou em pó sob uma pressão muito forte. Existem modelos profissionais e para uso doméstico.

* Preços pesquisados em maio de 2013