5 realities culinários para maratonar no fim de semana

Na dúvida do que assistir a seguir? Antes de perder tempo revirando os catálogos dos serviços de streaming sem conseguir se decidir, que tal dar uma olhada na seleção de realities culinários que preparamos?

Entre muito drama, tensão e humor, a diversão do final de semana está garantida com os programas abaixo. Mas cuidado: depois de maratonar alguns episódios, talvez seja impossível não ficar com fome… ou perder o apetite. Confira:

MasterChef Brasil

Com a pré-produção da nova temporada do MasterChef Brasil suspensa por causa do coronavírus, é incerto quando voltaremos a acompanhar um dos realities culinários mais populares do país. Para quem quer matar a saudade do quarteto Ana Paula Padrão, Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, a Amazon Prime disponibiliza em seu catálogo a terceira temporada da competição de chefs amadores e a primeira dos profissionais.

Pesadelo na Cozinha

E por falar no Jacquin, certamente você se lembra da enxurrada de memes que tomaram conta das redes sociais por causa de Pesadelo na Cozinha. A série, cuja terceira temporada estava prevista para estrear no começo de abril mas também teve as gravações canceladas por causa do Covid-19, se transformou em um viral da internet graças ao jeito único do chef francês de lidar com os problemas dos restaurantes que ajudava. Para (re)ver os icônicos momentos da segunda temporada, basta acessar o canal oficial do programa no Youtube.

The Taste Brasil

Neste reality, mais do que uma bela apresentação, o que mais importa é o gosto, como já indica o nome. Ao longo do programa, quatro chefs provam, às cegas, colheradas dos pratos preparados pelas equipes supervisionadas por cada um deles, na busca de um sabor surpreendente e único. Das cinco temporadas exibidas até agora pelo GNT, três estão disponíveis no Globoplay.

Mandou Bem

Pratos bonitos também não são o foco desse show, onde o objetivo é que cozinheiros amadores recriem obras de arte culinárias preparadas por profissionais. Lógico que, em termos de beleza, os resultados não chegam nem perto dos originais, mas rendem muitas risadas. Além de três temporadas do original, a Netflix disponibiliza as versões alemã, mexicana, francesa e espanhola do programa e um especial de fim de ano.

Sugar Rush

Mas se a sua praia são aqueles doces de comer com os olhos, não se preocupe porque a Netflix também tem algo para você. Correndo contra o relógio, quatro duplas de confeiteiros profissionais são desafiadas a preparar doces temáticos sem extrapolar o tempo máximo de três horas. Com uma dupla eliminada a cada fase, leva o prêmio de 10 mil dólares aquela que, disputando a final, consegue criar o melhor bolo. As duas temporadas e o especial de Natal também estão disponíveis no catálogo da plataforma.

