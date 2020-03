12 séries da Netflix perfeitas para assistir na quarentena

Com a pandemia de coronavírus preocupando o mundo, muita gente está de quarentena voluntária no Brasil. E essa é a decisão certa para desacelerar o contágio.

Nessas horas, séries que prendem a atenção são nossas melhores amigas. Uma boa maratona ajuda o tempo a passar mais rápido e, de quebra, faz a gente se desligar um pouco dos problemas – o que se faz necessário de vez em quando.

Aqui selecionamos 12 títulos perfeitos para esse período, todos disponíveis na Netflix. Confira:

The Affair

Com uma premissa inteligente e simples ao mesmo tempo, “The Affair” conta a história de uma traição sob diferentes pontos de vista. Em primeira pessoa, a série mostra a maneira como quatro personagens veem os acontecimentos que permeiam essa traição. Isso nos leva a perceber que toda história tem pelo menos duas versões e faz refletir a respeito de como essa subjetividade age sobre as relações interpessoais. Quatro das cinco temporadas estão no catálogo.

Crazy Ex-Girlfriend

Das quatro temporadas, três estão disponíveis na Netflix e as duas primeiras são verdadeiras joias. De maneira inusitada e com uma ótima protagonista, essa é uma série que mescla performances musicais com humor totalmente sarcástico. Na trama, uma mulher obcecada pelo ex-namorado se muda para a pequena cidade onde ele mora, a fim de reconquista-lo.

Bojack Horseman

Se você não costuma assistir a séries animadas, esse é um ótimo momento para repensar. “Bojack Horseman” é muito engraçada e inteligente – além de adulta, vale frisar. A trama segue os paços de Bojack, um ator que teve muito sucesso na TV dos anos 1990 e hoje faz de tudo para voltar aos holofotes. Ele é um cavalo humanoide e, no universo da trama, pessoas “normais” convivem com animais desse tipo na maior tranquilidade – o que rende piadas impagáveis. Ao mesmo tempo em que faz rir, a série lança uma crítica afiada à cultura pop contemporânea. Oito temporadas estão disponíveis.

Elite

Sucesso absoluto entre os adolescentes, “Elite” também é o guilty pleasure de muitos adultos. E a série segue a fórmula das séries espanholas que fazem a alegria dos brasileiros: crime + mistério + muito drama + boas doses de sex appeal. “Elite” mostra a trajetória de um grupo de adolescentes no colégio mais caro de Madri e, de cara, já nos mostra que uma das alunas foi assassinada. A terceira temporada acaba de chegar à plataforma.

Vis a Vis

Outra série espanhola que vai deixar você vidrada. Essa aqui mostra o dia a dia de presidiárias depois que uma novata um tanto quanto ingênua chega à cadeia. Fez você lembrar de “Orange is the New Black”? Pois saiba que “Vis a Vis” não segue a linha cômica e tem muito mais violência e mistério. Todas as quatro temporadas estão no catálogo.

Casamento às Cegas

Essa série é um dos mais recentes fenômenos da Netflix e, se você ainda não se rendeu, vale dar uma chance. O reality funciona da seguinte maneira: homens e mulheres conversam entre si, mas só conhecem a voz um do outro. A ideia é que eles se apaixonem sem que conheçam a aparência do crush e ambos só podem se conhecer pessoalmente depois que ficarem noivos. Muito drama, situações absurdas e uma boa dose de tretas. Por enquanto, apenas uma temporada foi ao ar.

Messiah

Esse drama policial mostra uma agente da CIA seguindo os passos de um homem que é tido como o mais novo messias da humanidade. Com profecias e supostos milagres, ele arrebanha seguidores no Oriente Médio e intriga as autoridades. A série debate sobre fé e mobilização popular, ao mesmo tempo em que apresenta uma trama muito instigante. A primeira temporada estreou em janeiro.

Explicando

De maneira ágil e muito gostosa de assistir, essa série documental fala sobre os mais variados temas, explicando como as coisas funcionam, como surgiram e como impactam a sociedade. Do orgasmo feminino ao k-pop, passando por assuntos como maconha e até mesmo pandemias. Há duas temporadas da série original e outras duas com temáticas específicas: a mente e o sexo.

Sex Education

Essa não é uma série adolescente como as outras, pode ter certeza. Balanceando bom humor e drama, “Sex Education” fala de um adolescente que resolve seguir os passos da mãe, uma conhecida terapeuta sexual. Ele então passa a dar conselhos sobre sexo aos colegas de escola, em consultas improvisadas. Com ótimos personagens secundários, a série fala não apenas de sexualidade, mas também de assuntos correlatos como homoafetividade e assédio. Tudo isso de um jeito cativante e bem executado. Há duas temporadas disponíveis.

Wild Wild Country

Essa série documental conta a insana história do guru Osho. Ele é indiano, mas resolveu criar uma comunidade alternativa no interior dos Estados Unidos ao ver seu número de seguidores ocidentais disparar. Isso gerou muita polêmica (muita mesmo!) e, a cada acontecimento mostrado na série, mais o queixo do público cai. Prende a atenção pelo absurdo e também faz refletir sobre fanatismo religioso e charlatanismo. Tem apenas uma temporada.

Inacreditável

Baseada em fatos que reais que foram retratados em uma reportagem vencedora do Pulitzer, esse drama policial fala sobre estupro. A série mostra o pesadelo vivido por uma vítima que não consegue fazer com que a polícia acredite que ela foi estuprada. Não há provas o suficiente. Enquanto isso, o estuprador faz vítimas em outras cidades e duas policiais resolvem se unir para investigar isso a fundo. “Inacreditável” consegue prender a atenção pela trama de mistério, sem nunca deixar de ser sensível frente a esse tema tão delicado. Tem uma temporada.

Coisa Mais Linda

Se você ainda não deu uma chance para essa série nacional, a hora é agora. “Coisa Mais Linda” se passa no ano de 1959 e mostra a trajetória de quatro mulheres no Rio de Janeiro. Cada uma precisa lidar com batalhas particulares em meio à sociedade totalmente machista daquela época. Nessa jornada, elas descobrem que juntas são mais fortes. A história cativa e a série encanta também pelas lindas imagens e pela trilha sonora – cheia se bossa nova, samba e jazz. Por enquanto, há apenas uma temporada.