5 Motivos para assistir à “Turma da Mônica – Laços”

Finalmente chegou a hora de assistir à turma mais querida dos quadrinhos nos cinemas. O filme Turma da Mônica – Laços estreia nesta quinta-feira (27) em todo o Brasil.

A trama conta a história da turminha do Bairro do Limoeiro em uma aventura para encontrar Floquinho, o cachorro do Cebolinha. A direção é de Daniel Rezende e o roteiro de Thiago Dottori.

O elenco, além de trazer as crianças arrasando no papel dos famosos personagens, conta com nomes famosos como Monica Iozzi, Rodrigo Santoro e Paulo Vilhena.

Para entrar no clima, separamos 5 motivos para assistir ao filme da Turma da Mônica. Confira:

Relembrar os tempos da infância

A Turma da Mônica marcou a infância de muitas pessoas e, vamos confessar: estávamos morrendo de saudades. O filme é uma ótima oportunidade de voltar aos velhos tempos e relembrar todos os momentos dessa galera que tem um espacinho especial nos nosso corações ❤

Aprender uma linda história sobre amizade

Não tem como não se emocionar com “Turma da Mônica – Laços”. Toda a narrativa do filme é muito bonita e te faz lembrar da importância de ter amigos na vida. Coisa simples que, às vezes, esquecemos com a correria diária. Um lembrete e tanto 😉

Ver Rodrigo Santoro como o “Louco”

Um dos grandes destaques de atuação é de Rodrigo Santoro. Apesar de aparecer somente durante alguns minutos, o ator arrasou no papel e foi bem fiel ao personagem dos quadrinhos. Nos deixou com um gostinho de quero mais!

Ver a turminha pela primeira vez em live-action

É um grande desafio fazer um live-action desse porte, mas a direção mandou muito bem na escolha dos atores. Tudo está muito fiel ao gibis, desde às roupas dos personagens principais até o próprio Bairro do Limoeiro.

Passar uma bela mensagem às novas gerações

O filme serve para todas as idades e vai conquistar todas as gerações. É uma ótima oportunidade para que as crianças de hoje conheçam a Turma da Mônica e se apaixonem por estes personagens incríveis.

Confira o trailer do filme para se aquecer para a estreia:

