Férias em julho é quase sinônimo de viagem com crianças. Apesar de muitas escolas oferecerem a opção de curso de férias, pais, tios ou avós gostam mesmo de passar um tempo divertido com os pequenos. E apesar de o período ser considerado alta temporada, existem alternativas para todos os gostos e bolsos. Confira dez sugestões no Brasil todo, alguns oferecendo inclusive programação especial pensada para os pequenos!

Sol e calor o ano todo!

O Rio Quente, complexo de parques e hotéis localizados em Goiás, é o destino certo para quem quer garantir dias ensolarados e curtir piscina e praia em meio à natureza do Cerrado. O destino famoso por suas piscinas naturais de águas quentes, conta ainda com uma fantástica praia artificial. Em julho, recebe como atração especial a turma do D.P.A – Detetives do Prédio Azul, série do canal Gloob de grande sucesso entre a garotada. O próprio Rio Quente oferece diversas formas de chegar ao resort, seja com pacotes que incluí fretamento aéreo ou mesmo em viagens a bordo de ônibus leito, em períodos de três a sete noites.

–

Os Detetives do Prédio Azul também marcam presença na Costa do Sauípe, com um detalhe especial: durante o mês de julho será possível se hospedar na suíte D.P.A., ambientada com cenário que remete à série, com direito a kit especial de boas-vindas. Localizado no Nordeste, o resort é mais uma alternativa para quem busca aproveitar o calor.

A incrível suíte ambientada para os pequenos fãs da série Detetives do Prédio Azul, na Costa do Sauípe A incrível suíte ambientada para os pequenos fãs da série Detetives do Prédio Azul, na Costa do Sauípe

No interior de São Paulo, o Bourbon Atibaia é o principal resort de luxo na região. Além de espaços de lazer triviais como quadras, campos, salão de jogos e piscina, possui suítes e espaço temáticos da Turma da Mônica que certamente encantarão a criançada.

Suíte da Turma da Mônica, no Bourbon Atibaia. Suíte da Turma da Mônica, no Bourbon Atibaia.

Ainda no interior de São Paulo, mas a uma distância bastante acessível de algumas cidades de Minas Gerais e Goiás, a cidade de Olímpia abriga o Hot Beach Olímpia, complexo de parque aquático e resorts. São três as opções para hospedagem, o Hot Beach Resort, Thermas Park Resort & Spa e Celebration Resort. Além das águas quentes e atrações típicas de parques aquáticos, como os tobogãs gigantes, as alternativas em Olímpia possuem um tarifário interessante, já que muitos pacotes – com café da manhã e jantar – chegam a incluir duas crianças de até doze anos gratuitamente.