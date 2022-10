Festival de Brasília do Cinema Brasileiro anuncia a programação de 2022

Nesta quarta-feira (26), o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou os filmes que serão expostos em sua 55ª edição. Somando quase 1.200 inscrições neste ano, ele vai apresentar mais de 40 filmes entre os dias 14 e 20 de novembro no Cine Brasília, com a volta do evento em modalidade presencial. O festival dividiu a seleção entre longas e curtas das mostras e conta com duas mostras paralelas de longas e sessões hors-concours.

Os destaques do festival de cinema mais longevo do Brasil são Fogaréu e Mato Seco em Chamas. Além de terem sido exibidos no Festival de Berlim, os dois títulos são bastante respeitados pela crítica. Outra obra importante da programação é O Pastor e o Guerrilheiro, que critica a ditadura militar, e, no Festival de Gramado, foi alvo de vaias por parte de apoiadores de Jair Bolsonaro.

Jorge Bodanzky, cineasta, fotógrafo e roteirista, será a pessoa homenageada pelo evento. Sua longa história com a sétima arte, especialmente com documentários que se misturam com a ficção, como Iracema, Uma transa amazônica e Gitirana. O evento ainda pretende tocar em assuntos relacionados às políticas do audiovisual brasileiro.

Confira a lista dos filmes que irão aparecer na 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Mostra Competitiva Nacional de Longas

Continua após a publicidade

Mato seco em chamas (DF) – Direção: Adirley Queirós e Joana Pimenta

Espumas ao vento (PE) – Direção: Taciano Valério

Rumo (DF) – Direção: Bruno Victor e Marcus Azevedo

Mandado (RJ) – Direção: João Paulo Reys e Brenda Melo Moraes

Canção ao longe (MG) – Direção: Clarissa Campolina

A invenção do outro (SP/AM) – Direção: Bruno Jorge

Mostra Competitiva Nacional de Curtas

Big bang (MG/RN) – Direção: Carlos Segundo

Ave Maria (RJ) – Direção: Pê Moreira

Nossos passos seguirão os seus… (RJ) – Direção: Uilton Oliveira

Anticena (DF) – Direção: Tom Motta e Marisa Arraes

Calunga maior (PB) – Direção: Thiago Costa

Sethico (PE) – Direção: Wagner Montenegro

Escasso (RJ) – Direção: Encruza – Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

São Marino (SP) – Direção: Leide Jacob

Capuchinhos (PE) – Direção: Victor Laet

Nem o mar tem tanta água (PB) – Direção: Mayara Valentim

Um tempo para mim (RS) – Direção: Paola Mallmann de Oliveira

Lugar de Ladson (SP) – Direção: Rogério Borges

Mostra Brasília de Longas

Capitão Astúcia – Direção: Filipe Gontijo

Profissão livreiro – Direção: Pedro Lacerda

Afeminadas – Direção: Wesley Godim

O pastor e o guerrilheiro – Direção: José Eduardo Belmonte

Mostra Brasília de Curtas

Desamor – Direção: Herlon Kremer

Super-Heróis – Direção: Rafael de Andrade

Plutão não é tão longe daqui – Direção: Augusto Borges e Nathalya Brum

Manual da pós-verdade – Direção: Thiago Foresti

Tá tudo bem – Direção: Carolina Monte Rosa

Virada de jogo – Direção: Juliana Corso

Levante pela Terra – Direção: Marcelo Cuhexê

Reviver – Direção: Vinícius Schuenquer

Sessões especiais

Quando a coisa vira outra (DF) – Direção: Marcio de Andrade

Diálogos com Ruth de Souza (SP) – Direção: Juliana Vicente

Mostra Reexistências

O cangaceiro da moviola (MG/RJ) – Direção: Luís Rocha Melo

Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor (RJ) – Direção: Luis Carlos de Alencar

Uýra – A retomada da floresta (AM) – Direção: Juliana Curi

Cordelina (PB) – Direção: Jaime Guimarães

Mostra Festival dos Festivais

A filha do palhaço (CE) – Direção: Pedro Diógenes

Três tigres tristes (SP) – Direção: Gustavo Vinagre

Fogaréu (GO) – Direção: Flávia Neves

Seleção em Homenagem a Jorge Bodanzky

Distopia utopia – Direção: Jorge Bodanzky

Compasso de espera – Direção: Antunes FIlho

Amazônia, a nova Minamata? – Direção: Jorge Bodanzky