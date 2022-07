9 passeios em São Paulo para fazer com crianças nas férias

Julho pode ser um período desafiador para quem tem crianças e deseja garantir, divertimento e passeios e diferentes – principalmente quando não é possível viajar. A boa notícia? Para quem vive em São Paulo não faltam opções de atividades. Mas, afinal, quais são os melhores passeios para fazer com crianças nas férias?

Para aguçar a sua criatividade, separamos 9 programas que vão de passeios mais simples e corriqueiros, como cinema e atividades físicas, até ideias mais criativas e diferentes, como o Museu da Língua Portuguesa.

Cinema

Vamos começar com um passeio tradicional? Ir ao cinema é uma das melhores pedidas para as crianças durante as férias. Atualmente existem várias opções de filmes em cartaz para as crianças, como Minions 2, Sonic 2, Lightyear e até Jurassic World: Domínio, para os que amam uma boa aventura. Corra até o cinema mais próximo da sua casa e curta um filminho com os pequenos.

Piquenique no Parque Villa Lobos

Um passeio econômico, mas igualmente divertido é fazer um piquenique com as crianças. O parque Villa Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, é ideal para esse tipo de passeio, pois conta com diversas opções de espaço para colocar uma toalha no chão e alguns comes e bebes – além de ter uma vista linda. Confira a previsão do tempo com antecedência para garantir a escolha de um dia de muito sol!

Passeio de bicicleta no Ibirapuera

Já que entramos no tema parques, o Ibirapuera não poderia ficar de fora desta lista! Um passeio de bicicleta nesse parque tão grande e adorado pelos paulistanos pode ser algo diferente e gostoso, afinal une lazer com atividade física.

Junte suas crianças e dê uma pedalada por esse lindo espaço aberto, podendo contar até com uma água de coco ou açaí no fim do passeio. Caso você e a sua família não possuam bicicletas é possível alugar por um curto período de tempo em diversos pontos da cidade. Ah, o parque também possui o “Planetário do Ibirapuera”, que pode chamar a atenção e curiosidade da criançada.

Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa, localizado na estação da Luz no centro de São Paulo, coleciona histórias e aprendizados que envolvem a nossa língua materna. É um passeio que vale a pena para as crianças, pois além de ser interativo e divertido, faz com que eles aprendam ainda mais sobre a nossa cultura e história, para entender com um panorama mais geral como chegamos até aqui hoje e porque nos comunicamos dessa forma.

Para conhecer toda a exposição do museu é necessário adquirir ingressos que custam a partir de R$10. Vale lembrar que crianças até 7 anos não pagam entrada.

Museu Catavento

No centro da capital paulista, o Museu Catavento é um dos mais interativos e por isso mais bacanas para os pequenos. Neste museu, os estudos científicos são apresentados de forma fácil, didática e divertida, com diversas atrações em cada uma das áreas do museu. O espaço promete causar interesse das crianças pela ciência de forma lúdica e divertida. Afinal, férias também pode ser momento de aprender novas coisas.

Os ingressos custam a partir de R$7,50 e crianças até 7 anos não pagam.

Teatro

Existem diversas peças infantis em cartaz em São Paulo durante o mês de julho, mas a nossa sugestão é clássica para as crianças, O Mágico de Oz. A peça tão tradicional e adorada está em cartaz no Teatro das Artes no Shopping Eldorado, com apresentações durante as tardes de sábados e domingos. O show estará disponível até o dia 31 de julho com ingressos a partir de R$40.

Aquário de São Paulo

Para as crianças amantes da vida marinha, ou quase, o passeio ao Aquário de São Paulo também é muito legal e típico das férias na cidade grande. O período de visitação é das 09h às 17h e é necessário comprar ingresso (a partir de R$80) para entrar no espaço, que fica na Zona Sudeste da cidade. Além disso, existe um curso de férias no Aquário de SP, o que pode interessar aos pequenos empolgados pela visita.

Parque da Mônica

Levar as crianças ao Parque da Mônica durante as férias é um programa que passa de geração para geração… E continua imperdível. O parque tem um espaço interno conta com montanha-russa, splash, carrossel, teatro, praça de alimentação e diversas outras atrações.

Instituto Butantan

Em uma rotina tão conectada, mesmo aos pequenos, as férias podem ser um período de desconexão e contato com a natureza. O Instituto Butantan é o espaço ideal para quem busca essa “fuga”. A organização conta com animais das mais diversas espécies e com diferentes peculiaridades, o que também permite que as crianças aprendam bastante sobre a natureza. Existe muito espaço ao ar-livre dentro do Instituto e até um Museu Biológico.