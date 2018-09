Cuidado! Dia 18 de setembro será complicado para todos os signos

Se você está com horas sobrando no seu banco, talvez devesse pensar em tirar folga na próxima terça-feira (18). Na data, Urano e Marte – dois planetas com muita energia – entrarão em conflito direto, deixando os ânimos de todos à flor da pele.

Neste ano, nós já passamos por isso em 16 de maio e 1 de agosto. Assim que ficarmos um pouco longe de 18 de setembro – digamos, uns 10 dias depois –, as coisas passarão a ficar mais tranquilas para todos. A astróloga Susan Miller, nossa colunista, sugere como cada signo deve se portar na data:

Virgem

23/8 a 22/9

A data mais difícil do mês será 18, quando Urano estará ferozmente em conflito com Marte sugerindo que um projeto deve sair do controle. As pessoas não hesitarão em bater boca. A dica é marcar poucos compromissos um dia antes e depois da data. Você também não deve assinar nenhum contrato no dia 18, nem começar qualquer coisa importante nesse dia.

Libra

23/9 a 22/10

Você precisa evitar o máximo possível de compromissos no 18 de setembro, quando Marte em Aquário vai colidir precisamente com Urano em Touro. Esse será um dia de batata quente, por isso não é o momento de pedir que seu chefe faça uma análise do seu desempenho ou lhe dê uma data inicial. Também não é hora de discutir a relação com o seu parceiro. Urano está em sua casa de finanças conjuntas, então uma discussão com alguém que se ama pode ter reflexos financeiros negativos.

Escorpião

23/10 a 21/11

No dia 18, Marte, seu regente, e Urano, planeta das surpresas, se enfrentam. As faíscas provocadas por esse encontro atrapalham a todos – as pessoas se mostrarão impacientes e irritadiças.

Sagitário

22/11 a 21/12

Susan Miller não fez comentários para este signo nessa data. Porém, é melhor tomar cuidado com as pessoas tensas ao seu redor.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Na próxima terça-feira, o ideal é ficar longe de qualquer tipo de transação financeira. Marte e Urano estarão em conflito, fazendo com que o futuro de qualquer acordo que você esteja negociando tenha resultados bem distintos dos que você espera alcançar.

Aquário

21/1 a 19/2

O dia mais difícil do mês será o 18, quando Marte e Urano formarão um ângulo complicado, levando a brigas e confusões. As pessoas estarão impacientes e você perceberá isso. Vá com calma.

Essa disputa entre Marte e Urano, seu regente, vem acontecendo desde maio, com embates diretos em 16 de maio, 1 de agosto, e mais uma vez na próxima terça-feira. Não assine nada nesse dia, pois fazer isso pode provocar dificuldades em debater termos do seu acordo.

Peixes

20/2 a 20/3

Um dia para não viajar ou assinar documentos será o 18 de setembro, quando Marte estará em ângulo rígido com Urano. Urano está em seu setor de viagens, então é provável que as coisas fiquem descontroladas. Sob nenhuma circunstância você deve assinar um contrato nessa data, porque quase todo mundo estará se sentindo excessivamente emocional. Todos os tipos de malucos ficarão fora de casa nesse dia e você precisa se distanciar deles.

Áries

21/3 a 20/4

Seu regente, Marte, entrará em conflito com Urano. Esses dois astros têm discutido durante todo o ano: 16 de maio, 1 de agosto e agora, 18 de setembro. Suas disputas vão parar depois desse dia. É incomum que esses dois planetas poderosos fiquem presos em tamanho confronto, mas depois da próxima terça-feira, todos nós ganharemos um descanso. Todos os signos sentirão esse embate, mas você terá um momento particularmente difícil, já que Marte é seu regente. Quando ele está junto com Urano, muitas vezes vemos incêndios e terremotos devastadores, bem como explosões de raiva vindas de pessoas ao nosso redor. Os últimos meses certamente foram intensos. Dia 18 é um bom dia para se recolher e, por via das dúvidas, não assine papéis nessa data.

Touro

21/4 a 20/5

O dia 18 será instável; todos estarão propensos a perder o controle. Respire fundo e mantenha a calma com seu chefe ou cliente, nada de marcar reuniões importantes ou assinar contratos.

Nos relacionamentos, essa o embate entre Urano e Marte traz divergências muito raivosas. O ideal é deixar a agenda o mais livre possível no dia anterior e posterior a essa data.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A próxima terça-feira não será boa para ninguém. Todos à sua volta estarão impacientes e nervosos. O melhor conselho é ficar tranquila e mais recolhida. Essa não será uma boa época para viajar.

Também assine contratos, inicie uma ação judicial ou reúna-se com seu chefe ou professor até o dia 18 de setembro. Você pode descobrir que as pessoas ao seu redor são frágeis, mal-humoradas e podem ficar com raiva bem rápido. Tente ficar na sua nesse dia.

Câncer

21/6 a 21/7

Evite fazer qualquer coisa de importância vital no dia 18, pois Marte entrará em conflito com Urano, planeta de desenvolvimentos inesperados. Todos com quem você conversar parecerão frágeis. Tenha cuidado se você estiver participando do casamento de um amigo, por exemplo, pois você pode se endividar depois. Amigos e dinheiro não combinam bem no meio desse mês. Cuidado!

Leão

22/7 a 22/8

Susan Miller não fez comentários para este signo nessa data. Porém, é melhor tomar cuidado com as animosidades ao seu redor.

