Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em setembro

Virgem

23/8 a 22/9

Setembro não será turbulento. Pelo contrário, espere merecidos momentos deliciosos. Os acontecimentos mais importantes virão depois da Lua nova, no dia 9, quando um triângulo dourado iluminará o céu no seu setor de contratos e viagens. A presença de Urano garante o elemento-surpresa e pode favorecer essas questões. O Universo a presenteará com uma infinidade de possibilidades. A data mais difícil será 18, com o encontro de Marte e Urano sugerindo que um projeto deve sair do controle. As pessoas à sua volta parecerão irritadas. Por outro lado, o dia 7 trará ótimas notícias e o dia 15 será perfeito para fechar um bom negócio. Você estará preocupada com as finanças perto do final do mês, com a Lua cheia, no dia 24. No amor, as perspectivas são alegres.

Libra

23/9 a 22/10

A saúde é prioridade. Você tem passado muito tempo no trabalho, mas precisa se afastar um pouco das preocupações do dia a dia para pensar. Uma situação familiar ou relacionada à sua casa exigirá reflexão. Esse dilema é decorrente da posição de Saturno, que permanecerá no mesmo setor do seu mapa por dois anos. Não se apresse em tomar uma decisão; nada será resolvido imediatamente. Mas a Lua nova, no dia 9, ajudará a vislumbrar alternativas. Esteja atenta aos conselhos que chegarem até você; um deles pode oferecer uma maneira criativa de solucionar os problemas. Sua vida amorosa deve melhorar com Marte em movimento direto. Uma viagem pode dar sabor especial aos fins de semana dos dias 15 e 16 ou 22 e 23. É um período excelente para fugir da rotina. Na Lua cheia do dia 24, sua atenção irá se voltar para as parcerias, seja no amor, seja nos negócios. Tente esclarecer assuntos pendentes, mas seja delicada para evitar brigas e desentendimentos.

Escorpião

23/10 a 21/11

Você tem tino para os negócios e prazer em produzir, mas todo mundo precisa de um descanso, de uma folga para se concentrar na vida emocional. A Lua cheia do final de agosto trouxe essa experiência. Então você começa este mês com as baterias recarregadas, cheia de amor e esperança. Esse clima continua e, próximo à Lua nova, no dia 9, você vai perceber que o mundo está se abrindo para você. A vida social agitada inclui jantares, festas e viagens (para perto ou longe). Vênus no seu signo até janeiro cria a atmosfera perfeita para o romance. No dia 18, Marte, seu regente, e Urano, planeta das surpresas, se enfrentam. As faíscas provocadas por esse encontro atrapalham a todos – as pessoas se mostrarão impacientes e irritadiças. O dia 27 será muito especial após a conjunção do Sol com Marte. O zodíaco vai beneficiá-la em todos os setores. Receberá novidades na carreira, a família oferecerá apoio em qualquer questão e problemas na casa serão resolvidos sem grandes esforços.

Sagitário

22/11 a 21/12

No dia 9, a Lua nova abre um portal de energia. Será a única do ano na sua casa de honras e recompensas, indicando que você receberá propostas de promoção, um novo emprego ou aumento salarial. É provável que tenha uma reunião com uma pessoa poderosa, importante, o que lhe trará muitas oportunidades. O melhor dia do ano será 11, quando seu regente, Júpiter, entra em sintonia com Plutão. Talvez assine um contrato com diversos benefícios e valores altos. Mostre seu conhecimento e aproveite para brilhar. As pessoas da sua área ficarão encantadas com sua sabedoria. No dia 24, a Lua cheia fará com que sua atenção se volte para a vida pessoal, em especial para o setor do amor. Talvez você tome uma decisão relativa ao parceiro ou resolva aumentar a família. Quem estiver em sintonia com o par superará qualquer desafio; entretanto, relacionamentos frágeis sofrerão. Não será uma Lua fácil, pois exigirá que você supere alguns obstáculos para alcançar seu verdadeiro objetivo.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Viagens estão nos planos para este mês e você deve aproveitar cada oportunidade. Como a Lua nova, no dia 9, acontece em Virgem, o destino deve ser um lugar com montanhas e lagos. Se não puder se afastar, talvez pense em voltar a estudar. O Universo incentivará essa expansão de consciência e de ensinamentos. Plutão por perto ajudará a transformar sonhos em realidade. Marte em Aquário até 15 de novembro fará com que a vida retome seu ritmo normal (que costuma ser acelerado). Isso pode ser bom. Afinal, quanto mais trabalho, maiores as recompensas – e dinheiro é sempre bem-vindo. O dia 11 será maravilhoso, com energia para fechar um acordo lucrativo, que promete ser proveitoso mais para a frente. Talvez você precise assinar um cheque para um familiar que passa por necessidade próximo ao dia 24, quando a Lua cheia provoca confusão. A convivência com amigos será cada vez mais intensa, já que Vênus entrou em Escorpião, onde ficará até janeiro. Aproveite para sair e relaxar.

Aquário

21/1 a 19/2

As finanças têm sido um tema recorrente, e a tendência deve continuar por algum tempo. A Lua nova, no dia 9, porém, lhe proporcionará boas oportunidades de ganhar dinheiro e realizar sonhos. Tudo indica que você tomará uma grande decisão – vai comprar uma casa, matricular–se na faculdade ou empreender. O momento é propício para iniciar algo, seja lá o que for. Sua carreira está brilhando e você vai impressionar pessoas importantes. O dia 11 será especial. Talvez você receba uma oferta irrecusável de outra empresa ou uma promoção. Mercúrio exercerá enorme influência em diversas datas, sugerindo muitos encontros sociais e profissionais. Não recuse reuniões nem passeios com os amigos. Desses eventos podem sair ideias e parcerias proveitosas. O dia mais difícil será 18, quando Marte e Urano formarão um ângulo complicado, levando a brigas e confusões. As pessoas estarão impacientes, e você perceberá isso. Vá com calma. Tente viajar e descansar perto da Lua cheia, no dia 24.

Peixes

20/2 a 20/3

Seu espírito parece mais leve este mês. Urano, planeta das surpresas, na sua casa de viagens recebe os raios dourados de Saturno, o grande estabilizador. Isso quer dizer que você se sentirá mais segura, amada e pronta para correr atrás de seus sonhos. Na Lua nova, no dia 9, estará focada nos relacionamentos. Júpiter e Plutão vão oferecer apoio para que você avance nessa área. Talvez se sinta preparada para assumir um compromisso. Se não for no amor, será nos negócios. Durante todo o mês, pessoas queridas estarão presentes e a influência delas em sua vida será grande. A Lua cheia, no dia 24, fomará ângulo tenso com Saturno, gerando confusão. Uma questão financeira entrará em foco. Seja realista para resolver o problema. Procure se preservar e descansar o máximo possível. Afinal, tantas preocupações acabam sobrecarregando corpo e mente. Apesar do stress, é provável que você encontre um caminho mais fácil para conseguir o dinheiro de que precisa.

Áries

21/3 a 20/4

Você esteve atuando em velocidade máxima nos últimos meses. Mas até as pessoas do signo mais cheio de energia do zodíaco precisam descansar. Durante a primeira semana, foque em projetos que já estão em andamento para corrigir erros e aperfeiçoá-los. No dia 9, a Lua nova marca a volta ao ritmo normal. A presença de Netuno, em harmonia com outros planetas, sugere que assuma riscos em suas empreitadas criativas. Esse aspecto se revelará mais forte em meados do mês, e seu desempenho será recompensado. Os dias 11 e 12 são favoráveis para discutir questões financeiras ou relativas à saúde. A Lua cheia do dia 24 no seu signo coloca em foco um relacionamento. Não importa o que aconteça na data, irá confirmar o compromisso adotado de se responsabilizar mais pela sua vida, seja se comprometendo em uma relação, seja aceitando uma nova posição que trará mais dinheiro e poder. Marte, seu regente, vai apoiá-la, ajudando a consolidar sua ótima reputação e criando bases estáveis para um futuro frutífero.

Touro

21/4 a 20/5

Às vezes bate uma preguiça e fica difícil se concentrar no trabalho. Não seja tão autocrítica nesses momentos. Afinal, faz parte. Por sorte, no começo do mês o ritmo será mais leve no escritório. Curta os amigos, saia para dançar e invista em momentos românticos – a vida a dois será estimulada pela Lua nova, no dia 9. Se estiver solteira, abra o olho para pretendentes interessantes que o astro colocará no seu caminho. Se for criativa, essa Lua também lhe dará a chance de mostrar seu talento a uma pessoa influente. O dia 18 será instável; todos estarão propensos a perder o controle. Respire fundo e mantenha a calma com seu chefe ou cliente. A Lua cheia, no dia 24, mostrará que certas coisas não podem ser mudadas, apenas aceitas. Foque no que você é capaz de transformar. Talvez se sinta sem energia nesse período. Portanto, organize-se para fazer suas entregas antes e descansar por esses dias. Questões familiares causarão discussão. O progresso na carreira, no entanto, vai mantê-la longe das preocupações.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O progresso profissional foi significativo este ano, e você precisou aprender a lidar com mais carga. Saiba que essa fase ainda não acabou. Neste mês, uma oportunidade baterá à sua porta. No dia 9, Júpiter e Plutão terão o último momento de sintonia até 2022, aspecto que levará sua reputação às alturas, trazendo ganho financeiro. Mercúrio, seu regente, receberá raios desses dois planetas, garantindo mais benefícios. Na mesma data, a Lua nova ilumina a família. Será um período adorável, com influência de Urano e Saturno, ideal para tomar decisões sobre mudança de endereço. O dia 18 não será bom para ninguém. Todos à sua volta estarão impacientes e nervosos. O melhor conselho é ficar tranquila, mais recolhida. Na Lua cheia, no dia 24, Saturno em choque com Mercúrio aumenta os gastos. Sua vida social, porém, ganhará impulso. As emoções se mostrarão contraditórias. Você se sentirá exausta, precisando de descanso, mas querendo diversão na certa.

Câncer

21/6 a 21/7

Que vontade de viajar, não? Antes de cair de cabeça no trabalho, procure fugir para o campo perto dos dias 8 e 9. Se der, leve o parceiro junto, pois ele também estará precisando respirar e relaxar. Além disso, o momento é perfeito para estreitar laços. O ano apresentou poucas oportunidades para diversão, e a Lua nova, no dia 9, mudará isso, dando motivo para boas risadas. Com Marte e Mercúrio em movimento direto, também é recomendado fechar acordos e assinar contratos. A partir do dia 10, empreendimentos trarão bons resultados, pois Júpiter e Plutão estarão trabalhando em conjunto. Sua carreira será o foco na Lua cheia, no dia 24. Depois de enfrentar tantos obstáculos, finalmente verá os frutos do seu esforço. Se aceitar uma nova posição, o retorno será gratificante. Os dias mais românticos do mês serão 11 e 12. A vida a dois ficará mais fácil de administrar e, se for solteira, poderá encontrar alguém especial. Saturno ajudará a fazer planos depois do dia 6.

Leão

22/7 a 22/8

Focar em questões financeiras não é sua atividade favorita, mas você parece motivada a economizar e investir. A Lua nova, no dia 9, influencia o seu setor de ganhos. Se estiver procurando emprego ou pensando em pedir aumento salarial, este é o melhor momento do ano para expressar suas vontades e analisar as opções. Seu setor profissional estará iluminado com atividades que ajudarão a construir sua reputação. O cosmo está oferecendo apoio para que você se torne referência na sua área. O dia 11 será um dos melhores do mês. Depois de lidar com tantos números na primeira quinzena, chegará a hora de relaxar. Você poderá escapar para algum lugar distante, possivelmente no exterior, perto do dia 24, na Lua cheia. Marte ainda está transitando por Aquário, colocando ênfase no parceiro, tendência que continua até meados de novembro. O período exige que você coopere, deixando que o outro lidere. Escapadas despertam a paixão. As solteiras devem dar uma chance a um novo amor.

