12 itens de decoração para ter uma casa de Instagram

Sempre que entramos no Instagram ou no Pinterest, temos vontade de comprar tudo que vemos, já que todas as decorações são de tirar o fôlego. Com cores pastéis, metalizadas, ou em preto e branco, alguns itens de decoração parecem simplesmente perfeitos.

Seja para iluminar o escritório, ou para decorar a estante da casa, a decoração é muito pessoal e pode ser fofa, elegante, sofisticada, romântica ou vintage. Separamos algumas ideias de itens de decoração que você pode comprar para deixar o seu cantinho favorito ainda mais intagramável. Confira:

Metalizado

–

1- Relógio de parede Ribbon Umbra cobre, Mod, R$ 188*

2- Potinho Abacaxi Prata de porcelana, Lemy Presentes, R$ 45*

3- Pena mágica branco gold (28 cm), Chiquita Festas, R$ 24,90*

Azul

–

1- Luminoso de led avião, Sweet and Sour, R$ 390*

2- Câmera de madeira azul, Chiquita Festas, R$ 14,90*

3- Vaso Building de cerâmica grande, Mod, R$ 44*

Rosa

–

1- Gancho Flamingo, Lemy Presentes, R$ 9,90*

2- Luminária de mesa Fjord rosa, Mod, R$ 298*

3- Almofada flamingos pequenos, Veromobili, R$ 69,90*

Preto

–

1- Almofada olhos fechados com pompom, Veromobili, R$ 74,90*

2- Balança horta preta, Veromobili, R$ 189*

3- Trio de espelhos Dima Umbra preto, Mod, R$ 232*

*Preços pesquisados em Janeiro/2019. Sujeitos à alteração.

