23 presentes para o Dia dos Namorados 2019

Escolher um presente pode não ser uma das tarefas mais fáceis. E com o Dia dos Namorados chegando surge a pressão de escolher o item ideal para o seu companheiro.

Pensando em facilitar a sua escolha, a equipe de CLAUDIA reuniu 23 opções de presentes para surpreender e arrasar na hora de agradar o mozão. Confira:

Chocolates

Não há presente melhor no mundo do que comida e com estes chocolates vai ficar ainda mais fácil adoçar a relação. Em diversos formatos e sabores, fica difícil não agradar o seu companheiro.

1. Lata Coração Gourmet 165g, Cacau Show, R$ 46,90*

2. Urso Chocolate ao Leite com Nutella 260g, Pati Piva, R$ 108,00*

3. Caixa Rosas ao Leite, Chocolateria Brasileira, R$ 44,00*

4. Caixa Essence Ruby 144g, Kopenhagen, R$ 69,90*

5. Mega Barra de Chocolate Belga 54%, Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis, R$ 235,90*

Perfumaria

Que tal mimar o amor da sua vida com perfumes ou maquiagem? Aproveite e leve o(a) parceiro(a) para um jantar especial. Muito romântico!

1. Leite Corporal Cerejeira Irisé 250ml, L’Occitane en Provence, R$ 169,00*

2. Paleta Adoro Bronze, Quem disse, Berenice?, R$ 129,90*

3. Jimmy Choo Fever, Vizcaya Cosméticos, R$ 499*

4. Kit Authentic, Ruby Rose, R$ 79,90*

5. Feelin Impulse for Her, Hinode, R$ 149*

6. Piment Colônia, Classy Brands, R$ 32*

Mimos

Que tal escolher um presente em que as duas pessoas do casal vão poder aproveitar? Nada melhor do que viver cada instante a dois.

1. Flâmula Nunca Deixe, Leroy Merlin, R$ 55,90*

2. Porta retrato flip nosso amor em musica, Imaginarium, R$ 79,90*

3. Almofada de pipoca – te amo, Uatt?, R$ 129,90*

4. Placa esmaltada, MOD, R$ 148*

Acessórios

Se você conhece bem o gosto do seu companheiro, arrisque ao escolher uma joia ou relógio como presente. Os acessórios são ideais se você sempre quiser ver a pessoa usando o que você deu.

1. Relógio Masculino Couro Marrom, Vivara, R$ 790*

2. Bolsa Tote Couro Média Letizia Preta, Arezzo, R$ 599,90*

3. Pingente Life Coração Quebra-Cabeça, Vivara, R$ 190*

4. Anel “you & Me” (Você & Eu), Pandora, R$ 289*

5. Kennedy Ônix – Matte Black, Key Design, R$ 44,90*

Eletrônicos

Se seu namorado ou namorada é apaixonado(a) por eletrônicos, ele(a) vai amar tudo o que for relacionado a essa área. Explore sua criatividade na hora de escolher o presente.

1. Speaker Aqua, Gradiente, R$ 399*

2. Escova Elétrica Alisadora Easy Brush Philco Premium, Polishop, R$ 151,92*

3. Lev Fit, Saraiva, R$ 238,90*

