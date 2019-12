O verão está logo aí! Neste domingo (22), a estação mais quente do ano tem início no hemisfério sul. Para ter dias mais refrescante, alguns produtos podem facilitar a rotina e até aumentar a diversão nos momentos de lazer.

Pensando nisso, aproveitamos para criar uma lista com 10 itens essenciais para usufruir o melhor das suas férias e não deixar passar nenhum momento batido.

1. Protetor Solar Facial, L’Oréal Paris, R$ 39,90* (compre aqui)

2. Sandália Top Vibes, Havaianas, R$ 27,99* (compre aqui)

3. Colchão Inflável, Fashion Lounge, R$ 59,44* (compre aqui)

4. Bar Flutuante Inflável, Nautika, R$ 71,12* (compre aqui)

5. Maiô Regata, Brazil Del Mar, R$ 119,90* (compre aqui)

6. Ventilador Maxi Power, Mondial, R$ 69,90* (compre aqui)

7. As coisas que você só vê quando desacelera, Haemin Sunim, R$ 39,90* (compre aqui)

8. Toalha de Praia e Piscina, Royal, R$ 47,00* (compre aqui)

9. Caixa Térmica Tropical com rodas, Soprano, R$ 359,00* (compre aqui)

10. Climatizador, Tomate, R$ 39,90* (compre aqui)

* Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os preços informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post.

