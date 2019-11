6 looks de praia da Gaby Amarantos que não podem faltar na sua mala

Um verão delicioso se aproxima. Daqueles com direito a viagem relaxante, pé na areia, brisa no rosto e dias iluminados. Em Aruba, no Caribe, Gaby Amarantos usa os looks que não podem faltar na mala. Confira!

Top de algodão, Água de Coco, R$ 249*;

Saia de linho, J.Chermann, R$ 868*;

Brincos, R$ 1 990*, e colar, R$ 7 590*, ambos de ouro, Montecarlo;

Bolsa de palha, Nannacay, R$ 589*;

Sapatos de couro, Andrea Muller, R$ 784*.

Camisa de algodão, Acaju do Brasil, R$ 700*;

Biquíni de Lycra, Salinas, R$ 396*;

Piercing, R$ 5 200*, e brincos, preço sob consulta, ambos de ouro, Virginia Tavares;

Turbante, acervo pessoal de Gaby.

Túnica de seda, Banho de Mar, R$ 200*;

Óculos de acetato, Les Specs, R$ 180*;

Piercing, R$ 5 200, e brincos, preço sob consulta, ambos de ouro, Virginia Tavares;

Lenço, acervo pessoal

Top, R$ 400*, e calcinha, R$ 300*, ambos de Lycra, Satya;

Chapéu de palha, Nannacay, R$ 568*;

Óculos de acetato, Elie Saab para Safilo, R$ 3 690*;

Piercing, R$ 5 200*, e brincos, preço sob consulta, ambos de ouro, Virginia Tavares;

Lenço, acervo pessoal de Gaby.

Top de Lycra, Piu Brand, R$ 330* o conjunto (inclui a calcinha);

Calça de linho, Loft 747, R$ 495*;

Brincos de metal, Virginia Tavares, R$ 230*;

Óculos de metal, Max Mara para Safilo, R$ 1 100*;

Turbante de seda, Hana Khalil, R$ 700*;

Sandálias de couro e sarja, Petite Jolie, R$ 99,90*.

Top, R$ 800*, e pareô, R$ 1 500*, ambos de seda, Hana Khalil, na Pinga

Assistente de fotografia Hanna Vadasz • Produção de moda Jaqueline Cimadon • Assistente de produção de moda Lucas Rodrigues • Beleza Wilson Eliodorio • Agradecimentos a Aruba Ocean Villas e Autoridade de Turismo de Aruba