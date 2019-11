Longas tardes à beira-mar e esportes ao ar livre estão entre as atividades deliciosas típicas dos meses de calor. Nesse embalo, nem sempre lembramos que nossa pele fica, assim, mais exposta à radiação solar.

Apesar de as bochechas rosadas e o tom dourado serem comemorados por alguns, não devem ser conquistados ignorando a saúde. “Momentos na praia e na piscina pedem reaplicação constante de filtro. Vale a regra de passar uma nova camada a cada duas horas ou depois de cada mergulho”, indica o dermatologista André Braz, professor da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Isso porque a água, o suor e até o atrito com a toalha enfraquecem a película de proteção. “Aumenta o risco de insolação e do surgimento de manchas, como o melasma”, explica o especialista.

Entretanto, não basta só a sua dedicação. Os produtos que chegaram ao mercado recentemente têm compostos e ativos que beneficiam todos os tipos de pele e ajudam na missão. Munidos de hidratantes, estão menos densos e mais potentes. É só optar pelo que mais se encaixa nas suas necessidades.

O clássico

Membro da nova linha Beauty Expert, de Nivea Sun, não deixa a pele pegajosa e contém ativos que evitam o envelhecimento precoce.

Protetor Solar Dupla Ação Anti-Idade, FPS 40, Nivea, R$ 46*

O salva-vidas

Sem filtros químicos, os resíduos da fórmula não agridem os corais e outros animais marinhos, consequência comum do uso desse tipo de cosmético. É resistente à água e biodegradável.

Óleo Solar Sublimador FPS 30, Caudalie, R$ 179*

O maratonista

Considerado como base solar, tem cobertura de maquiagem. A fórmula tecnológica foi pensada para esportistas e aumenta a proteção quando em contato com a água e o suor.

BB for Sports FPS 50+, Shiseido, R$ 269*

O exuberante

Conta com composição olfativa digna de perfume, além de ativos nutritivos que realçam o brilho e a cor da pele na primeira aplicação.

Dior Bronze Protect Milk Mist, FPS 50, Dior, R$ 219*

O hidratante

Com óleo de semente de uva na formulação, nutre e fortalece a camada protetora natural da pele. Em aerossol, é de fácil aplicação.

Protetor solar, FPS 50, Vinotage, R$ 39*

O invisível

Com aspecto aquoso, oferece a ação antioxidante da vitamina E. É imperceptível, tem toque seco e não deixa o rosto esbranquiçado, apesar de não ter cor de base.

Anthelios Hydraox, FPS 60, La Roche-Posay, R$ 160*

O minimalista

Sem fragrância, corantes e parabenos, protege contra os efeitos dos raios UVA e UVB.

Protetor solar, FPS 50, Caladryl, R$ 40*

O peso-pena

Com água termal, tem textura aerada de musse, que proporciona absorção em tempo recorde.

Protect Aeromousse, FPS 90, Cosmobeauty, R$ 155*

*Preços consultados em outubro/2019. Sujeitos à alteração