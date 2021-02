Por que a África do Sul vai suspender uso da vacina de Oxford

Uma das vacinas em uso no programa de imunização do Brasil, o imunizante de Oxford/AstraZeneca terá sua aplicação suspensa na África do Sul.

Testes clínicos demonstraram que a proteção contra a mutação do novo coronavírus identificada no país, a 501Y.V2, é limitada contra doenças leves causadas por essa variante. A eficácia para os casos graves ainda não foi determinada, segundo o Financial Times que antecipou a divulgação do estudo, prevista para esta segunda-feira,8.

Nem a universidade de Oxford, nem a AstraZeneca quiseram comentar os resultados da pesquisa, que ainda precisa ser revisada. Participaram dos testes, 2 mil pessoas com idade média na faixa dos 31 anos.

Nenhum dos participantes das pesquisas foi hospitalizado ou morreu. Durante o estudo, metade recebeu uma dose da vacina e a outra metade tomou placebo.

O ministério da Saúde da África do Sul ainda vai analisar e decidir como proceder a partir de agora.