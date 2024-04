Vacina contra o zika vírus está em desenvolvimento

Após estudos sobre a vacinação contra a dengue apresentarem resultados promissores no Brasil, a vacina contra o vírus da Zika, desenvolvida em parceria entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), está em desenvolvimento.

Nos testes com camundongos a formulação do imunizante se mostrou eficaz, induzindo a resposta imune contra o patógeno e protegendo os animais da infecção. Os resultados foram divulgados na revista Frontiers in Immunology.

Assim como a dengue, a zika é uma doença causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes Aegypt, e tem alertado especialistas em aborvirsoses por conta do aumento de casos em diversas regiões do país.

Epidemia de dengue no Brasil

O Brasil enfrenta a maior epidemia de dengue já registrada em sua história, com recordes de mortes em diversos estados somente nas treze primeiras semanas do ano.

São mais de 1.100 mortes registradas nas últimas semanas no país, dado inédito jamais registrado, segundo o Ministério da Saúde.

Em uma nota oficial publicada pela Ministra da saúde, Nísia Trindade Lima, uma ampliação da vacinação contra a dengue será inicia para crianças a partir dos seis anos nesta quinta-feira (18) após sobras com prazo de validade próximo serem identificadas em diversos municípios.

“Estamos ampliando, de forma temporária, a faixa etária para as vacinas de dengue que vencem no próximo dia 30 de abril nos municípios que estejam com risco de perdê-las. Em primeiro momento, orientamos que elas sejam estendidas às crianças e jovens de 6 a 16 anos”, comentou a Ministra.

Estamos ampliando, de forma temporária, a faixa etária para as vacinas da dengue que vencem no dia 30 de abril nos municípios que estejam com risco de perdê-las. Em um primeiro momento, orientamos que elas sejam estendidas às crianças e jovens de 6 a 16 anos. (+) pic.twitter.com/x2I0OEXFC5 — Nísia Trindade Lima (@nisia_trindade) April 18, 2024

Quem pode tomar a vacina da dengue?

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o público alvo no início do plano de imunização contra dengue eram para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos após recomendação e aprovação do imunizante pela Anvisa, em março de 2023.

Mas com a ampliação temporária anunciada nesta manhã, o público alvo para receber o imunizante contra a dengue passa a ser crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, com a possibilidade de uma nova extensão, caso necessário, para crianças e adultos de 4 a 59 anos.

“Em último caso, elas podem ser ampliadas para todas as pessoas para as quais a Anvisa aprovou a vacina: na faixa etária entre 4 e menos de 60 anos. A segunda dose estará garantida para todos que se vacinarem”, pontuou a Ministra.

A vacina disponibilizada pelo Governo Federal faz parte de um plano histórico de imunização no país, já que o Brasil é o primeiro a receber a vacina contra a dengue em todo o mundo.

Produzido pelo laboratório japonês Takeda, o medicamento foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do SUS e deve atender a diversos municípios após o aumento de casos de dengue ser registrado como o maior na história do país.

Para receber o imunizante contra dengue, basta solicitar a aplicação em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) mediante a apresentação de um documento oficial com foto, como RG, CNH e a caderneta de vacinação. A apresentação de um comprovante de residência também poderá ser solicitada.

Sobre a vacina da dengue

A Qdenga Imunizante, segundo a Anvisa, é uma vacina tetravalente produzida a partir do próprio vírus ativo presente no mosquito Aedes Aegypt.

Dessa forma, o micro-organismo infectado é enfraquecido, causando uma melhora significativa no sistema imunológico, um esquema bastante semelhante à defesa do corpo humano em casos de infecção pela doença.

O esquema vacinal é composto por duas doses e o intervalo entre elas é de 90 dias.

Para mais informações sobre prevenção contra dengue, acesse o site oficial do Ministério da Saúde e fiquei por dentro de todas as atualizações sobre imunização e dados sobre a doença.