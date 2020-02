Probióticos: conheça as bactérias do bem

Foto: Getty Images

Os probióticos, ou “bactérias do bem”, são ótimos aliados da saúde e são encontrados em alguns alimentos, como certos iogurtes. Além de melhorar o trânsito intestinal, também ajudam a prevenir diversas doenças, como o câncer de cólon. Mas atenção: os probióticos são alimentos, e não remédios, ou seja, eles não curam doenças. “Alimentos que contêm probióticos servem para auxiliar no bom funcionamento do intestino e do organismo, e não para suprir possíveis deficiências do corpo”, afirma Sandra Lúcia Fernandes, nutróloga da Associação Brasileira de Nutrologia.

Além desses benefícios, eles ainda ajudam a perder peso e reduzir o inchaço. “Como eles melhoram as funções intestinais, a pessoa que já está fazendo dieta acaba emagrecendo mais rápido”, completa.

Atenção aos rótulos, pois não são todos os iogurtes que possuem probióticos.

Conheça os probióticos

Essas bactérias do bem vivem no nosso intestino e têm responsabilidade sobre o bom funcionamento do órgão e pela manutenção das defesas do corpo. De acordo com Durval Ribas Filho, nutrólogo do Departamento Científico da Associação Paulista de Medicina, “os probióticos são a base da nossa flora intestinal, pois proporcionam a ela saúde e equilíbrio”. Qual a quantidade ideal de consumo? Quando são encontrados em alimentos (e não em medicamentos, como sachês e cápsulas), não existe uma quantidade certa. É necessário o consumo regular de alimentos com probióticos para que a pessoa consiga sentir seus benefícios. Além disso, “não adianta usá-los sem manter uma alimentação balanceada”, explica a nutróloga Sandra Lúcia Fernandes.

Para ter uma flora intestinal saudável, é preciso abastecê-la de frutas, legumes e verduras regularmente. Os probióticos estão presentes em alimentos como alguns tipos de iogurtes e leites fermentados. Também é possível encontrá-los em cápsulas e sachês. Nesses casos, porém, é necessário ter uma orientação médica antes de consumi-los, pois a concentração de probióticos é muito maior. Os tipos de bactérias do bem mais encontrados nos alimentos são as chamadas bifidobactérias e os lactobacilos.

Os principais vilões do equilíbrio intestinal

Estresse

Medicamentos (antibióticos, por exemplo)

Má alimentação

Meio ambiente (mudanças climáticas)

Benefícios dos probióticos

Fortalecem o sistema imunológico.

Atuam na prevenção de algumas doenças como o câncer, principalmente o de cólon (fazem essa proteção devido ao equilíbrio entre bactérias boas e ruins).

Regulam o trânsito intestinal, diminuindo os riscos de uma doença inflamatória no intestino.

Por melhorarem o funcionamento do intestino, acabam ajudando a reduzir o inchaço do corpo.