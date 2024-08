Preciso tomar Ozempic para sempre? Descubra o que acontece se você parar

Desde que o uso de Ozempic para emagrecimento se popularizou, muitas pessoas têm se perguntado por quanto tempo precisam continuar com o medicamento para manter os resultados.

Originalmente desenvolvido para o tratamento do diabetes tipo 2, o remédio ganhou destaque ao ser associado à perda de peso. Mas, afinal, é necessário tomar Ozempic para sempre se quiser continuar magro?

Ozempic foi criado para tratamento de diabetes

Reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade são as características responsáveis pelo sucesso do Ozempic para o emagrecimento. Prova dessa nova febre são as buscas crescentes pelo remédio, que aumentaram 91% no primeiro semestre de 2023, de acordo com a plataforma Consulta Remédio.

A fama é tanta que muitos têm recorrido ao medicamento mesmo sem prescrição médica. “Diversas pessoas têm usado de forma descontrolada e irresponsável”, comenta Maria Clara Martins, médica endocrinologista, metabologista e nutróloga.

Não é raro encontrar por aí quem tome o remédio na quantidade que bem entender, no tempo que julga necessário, sem examinar os efeitos do medicamento em seu organismo.

Como todo remédio que exige supervisão médica, porém, existem critérios para que ele seja receitado. “O Ozempic é indicado para pessoas com índice de massa corporal (IMC) acima de 30 kg/m², ou seja, obesas, e que apresentem comorbidades associadas ao excesso de peso, como hipertensão, dislipidemia, diabetes ou apneia do sono”, explica a especialista.

Ele também é uma alternativa a falhas de outras opções terapêuticas, segundo a médica. “Quando intervenções anteriores, como dieta, exercícios físicos e mudanças no estilo de vida sozinhas não resultaram em perda de peso significativa, o uso pode ser considerado pelo médico.”

Ainda assim, exige mudança no estilo de vida em paralelo. “Só com medicação não se pode perder peso. Ou, se perder, volta a ganhar”, indica ela.

E, veja, se você não é uma pessoa obesa, mas se interessa pelo medicamento, saiba que não existem estudos que comprovem a segurança de indivíduos sem sobrepeso usar o Ozempic para perder quilos.

Por quanto tempo devo tomar o Ozempic?

Se a utilização de Ozempic para emagrecimento requer uma abordagem cautelosa, parar de usá-lo também envolve tomar muito cuidado para não causar o efeito rebote.

“Embora muitos pacientes consigam atingir o peso desejado com o uso da medicação, a interrupção abrupta pode levar à recuperação do peso perdido. Isso ocorre porque o medicamento atua diretamente no controle do apetite e na regulação do metabolismo”, explica a médica.

O tempo de tratamento depende das características individuais de cada pessoa. Mas é comum esperar pelo menos dois anos de manutenção. “É um período que o cérebro demora para entender que seu novo peso é saudável e reduz os mecanismos de reganho de peso”, pontua a especialista.

As mudanças no estilo de vida ‒ dieta balanceada, prática regular de exercícios físicos e apoio psicológico ‒ são importantes para garantir a manutenção dos resultados a longo prazo. “Sem transformação no estilo de vida, não existe resultado sustentável.”

Quais são os efeitos colaterais do uso prolongado de Ozempic?

Maria Clara explica que os efeitos colaterais do Ozempic podem variar de pessoa para pessoa, surgindo até mesmo com o uso por períodos mais curtos de tratamento.

Os principais efeitos adversos apresentados pelos pacientes são:

Náuseas e vômitos;

Diarreia ou constipação;

Refluxo e azia.

Mais raramente ocorre pancreatite, uma inflamação do pâncreas, hipoglicemia, especialmente em pacientes que utilizam outras medicações antidiabéticas, e cálculos biliares. Também pode haver um aumento do risco de desenvolvimento de pedras na vesícula.

“A avaliação contínua pelo médico é essencial para monitorar esses efeitos e ajustar ou interromper o tratamento conforme necessário”, recomenda ela.

Embora seja uma medicação segura, a falta de acompanhamento médico impede que os pacientes considerem as possíveis interações com outros remédios, seus efeitos colaterais e seu próprio perfil clínico, de acordo com Maria Clara.

Existem alternativas ao Ozempic igualmente eficazes, mas mais saudáveis?

Apesar das respostas a qualquer tratamento para perda de peso variarem de pessoa para pessoa, mudar o estilo de vida é o realmente possui um impacto real no emagrecimento.

“Combinar dieta equilibrada, atividade física regular e apoio psicológico é extremamente eficaz e sustentável a longo prazo”, diz. Existem casos de pacientes que se beneficiam por outras medicações e, até mesmo, da cirurgia bariátrica. A função do médico é atuar indicando o melhor caminho para a pessoa.

Cada alternativa deve ser considerada com base no perfil do paciente, suas necessidades e possíveis riscos. “O mais importante é que qualquer tratamento seja feito com orientação profissional e em conjunto com mudanças no estilo de vida para alcançar resultados duradouros e não só a perda de peso, mas principalmente o ganho de saúde e qualidade de vida”, finaliza Maria Clara.

*CLAUDIA não endossa a utilização do Ozempic. Na dúvida, procure um médico.

