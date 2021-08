Anticoncepcional masculino pode ser lançado nos próximos anos

Entre os métodos contraceptivos, a pílula está no pódio da proteção e de uso em diversas partes do mundo. A porcentagem de eficácia contra gravidez pode chegar até 99,7%, quando todos as orientações são seguidas à risca.

No entanto, por conta de liberação de hormônio, mulheres lidam com diversos impactos em seus corpos, como aumento de chances de trombose, maior incidência de certos tumores e alterações no humor e peso, com o uso deste método de prevenção à gestação indesejada.

Para os homens, as opções anticonceptivas são pequenas em relação, o que deixa a responsabilidade da gravidez não planejada cair principalmente sobre nós, mulheres.

Pensando nisso, pesquisadores da Universidade de Dundee, na Escócia, concentraram esforços no desenvolvimento de um anticoncepcional masculino. “Não houve nenhuma mudança significativa no campo da contracepção masculina desde o desenvolvimento do preservativo. Isso significa que grande parte do fardo da proteção contra gravidez indesejada continua a cair sobre as mulheres”, disse Chris Barratt, professor de medicina reprodutiva, para o The Courier.

O estudo avançou e caminha a passos largos graças a um financiamento feito pela Fundação Bill e Melinda Gates, que doou 1, 7 milhão de dólares, aproximadamente 8.830.140 milhões de reais, para ajudar os pesquisadores.

“Esperamos enfrentar essa desigualdade e já fizemos progressos, graças à nossa rodada anterior de financiamento recebido da Fundação Bill & Melinda Gates”, salientou Barratt.

O professor alegrou a todos ainda mais ao afirmar que o projeto deve ser concluído em 24 meses. “Ao final deste período de dois anos, desejamos identificar um composto de alta qualidade que possamos progredir para os primeiros estágios de desenvolvimento de medicamentos”, informou o especialista, que vê o protótipo como uma grande chave para a nova era da contracepção masculina.

Em 2016, um método contraceptivo em formato de spray nasal para homens também foi estudada. Entretanto, o projeto não obteve êxito.