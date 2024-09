Pensamentos intrusivos: por que eles acontecem?

Você está em um carro em movimento e, do nada, uma ideia bizarra vem à mente: e se eu jogar meu celular pela janela? Ou, no meio de uma reunião importante de trabalho, é surpreendido pela vontade de gritar coisas inapropriadas e constrangedoras a seus colegas e superiores.

Esses são exemplos de pensamentos intrusivos. Ou seja, pensamentos que surgem de forma involuntária e, muitas vezes, causam desconforto por serem negativos ou até perturbadores. “Eles podem ter vários temas, como agressividade contra alguém ou si mesmo, cunho sexual ou situações que geram medo. O ponto em comum é sempre ser desagradável“, explica a psicóloga Lilian Cintra.

Quais são as causas dos pensamentos intrusivos?

Qualquer pessoa pode ter ou já teve um desses. Sua manifestação é mais comum quando estamos no piloto automático, pensando demais e sentindo de menos. “As origens são inúmeras e podem estar relacionadas a conteúdos reprimidos ao longo de nossas vidas, como memórias traumáticas ou desejos não cumpridos”, afirma a psicóloga Danielle Puccini.

Por exemplo: quem é muito inseguro tem uma tendência em dar importância exagerada a opinião alheia. Quando estão em ambientes sociais que causam gatilhos, podem pensar que todos estão olhando e julgando as suas atitudes.

“Pessoas com transtornos como depressão, bipolaridade e TOC podem ter maior predisposição a ter pensamentos intrusivos persistentes”, explica a Lilian. “O importante é buscar ajuda caso eles se tornem recorrentes e causem muito incômodo, perturbando o bem-estar.”

Pensamentos podem comandar nossas ações?

Sim, em alguns casos. Aqueles pensamentos negativos em relação ao trabalho podem gerar medos e preocupações que levam a pessoa a viver constantemente em estado de alerta, mesmo que não haja indícios de que a imaginação se torne realidade. “Esse comportamento inibe a expressão natural do trabalho. Por isso, é importante ter atenção”, ressalta Danielle.

Como lidar com os pensamentos desagradáveis?

Calma! Nem sempre eles são um problema, normalmente surgem e passam naturalmente. Tentar controlá-los, por sua vez, não é uma boa opção. Primeiro, reconheça o que está acontecendo. Depois, aceite a existência deles e reflita se fazem sentido. Por fim, leve a atenção pra outro lugar.

“O tratamento terapêutico pode ser uma ferramenta eficaz para trabalhar a mente. A pessoa pode explorar a origem a fim de compreender o mecanismo por trás deles, identificando como refletem no comportamento e nas emoções, além de desenvolver estratégias para enfrentá-los”, recomenda Danielle.

Além disso, é possível apostar em técnicas de mindfulness. Elas nos ajudam a focar no momento presente, reduzindo o impacto e a persistência de ideias indesejadas.

