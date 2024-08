Como controlar a raiva em momentos de explosão

A raiva é um sentimento tão natural quanto a felicidade, o medo e a ansiedade. Inclusive, reprimi-la pode ocasionar um sério adoecimento a longo prazo. Porém, não podemos ignorar que, em momentos de fúria extrema, tendemos a tomar decisões impulsivas que, quase sempre, acabam gerando arrependimentos mais tarde.

Sentir raiva é normal e aceitável, claro, mas não podemos ser dominados por nossos sentimentos a ponto de prejudicar a nós mesmos e aqueles que nos cercam.

Pensando nisso, entrevistamos Nina Ferreira, médica psiquiatra referência em neurociência, neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental, que traz dicas para controlar a raiva em momentos de explosão. Confira:

Por que sentimos raiva

Antes de mais nada, precisamos entender o processo psicológico por trás das nossas explosões de fúria. De acordo com a psiquiatra, a raiva é uma emoção que possui função de defesa. Portanto, todas as vezes que o nosso cérebro se sente ameaçado, desrespeitado ou invadido, nos sentimos furiosos.

Agora, o que despertará a raiva em cada pessoa irá depender, segundo Nina, de uma série de fatores, como genética, temperamento, personalidade, experiências primárias na vida (especialmente na infância e adolescência), padrões de maus tratos e sofrimentos emocionais. Todas essas vivências, em maior ou menor grau, vão gerando processos de gatilho que desencadeiam a fúria.

Continua após a publicidade

“O fato é: todos nós sentiremos raiva em algum momento, pois essa é uma experiência biológica inerente ao ser humano”, declara Nina Ferreira.

Como controlar a raiva

Sabe quando bate aquela raiva em que sentimos vontade de sair atacando Deus e o mundo? Por mais incontrolável que pareça, é necessário ter ferramentas para conseguir driblar a ira em seus picos mais intensos.

Ao não fazer isso, podemos colocar em risco as nossas relações familiares, amorosas e profissionais (além de, em casos extremos, prejudicarmos a integridade física alheia).

Continua após a publicidade

A seguir, Nina Ferreira lista os três macetes principais para se controlar em momentos de explosão:

1. Entenda seus pontos fracos

De acordo com a psiquiatra, mapear e compreender os nossos pontos fracos é a principal dica para nos controlarmos em momentos de explosão.

“Todo mundo sabe quais situações ou falas alheias costumam nos provocar raiva com maior facilidade. Então, o primeiro passo é você se preparar para, ou reduzir o risco dessa explosão acontecer, ou se distanciar do que possa lhe causar os acessos de fúria”, afirma.

Para Nina, o preparo frente a cenários estressantes nos dá ferramentas e habilidades para lidar com pessoas que nos enfurecem. Consequentemente, sentimos menos raiva. “Não é que ela não vá surgir, porém, será em uma intensidade menor. Assim, acaba sendo mais fácil regular a intensidade e a maneira como externalizamos as nossas insatisfações”, diz.

Continua após a publicidade

2. Perceba os sinais que o corpo te dá

Segundo a psiquiatra, todos nós temos manifestações físicas da raiva: “Para alguns, é uma dor na boca do estômago. Para outros, é um coração acelerado, uma dor no peito, pensamentos excessivos de ódio. Então, é necessário saber os sinais físicos que o nosso organismo emite, para que possamos nos conectar com esses avisos e tomar atitudes para nos proteger”, explica.

3. Se isole em momentos de explosão

A especialista pontua ser essencial procurarmos o distanciamento, o isolamento e o silenciamento ao percebermos a chegada da raiva extrema. “Quanto menos estímulos o cérebro tiver naquele momento, menos raiva ele vai sentir e mais rápido esse sentimento irá diminuir”, declara.

Ela indica que esse distanciamento da situação ou pessoa que nos engatilhe dure, ao menos, de 10 a 15 minutos. “Esse período é o suficiente para que os hormônios que geram a sensação de ira percam a intensidade. A partir daí, conseguimos nos acalmar”, indica.

Nina Ferreira reitera: não é possível evitar explosões de raiva. Contudo, podemos sim criar habilidades para manifestá-las de uma forma mais saudável.

Continua após a publicidade

Como sentir menos raiva no dia a dia

A psiquiatra afirma não existir melhor forma de sentir menos raiva do que buscar aumentar a nossa qualidade de vida. “Precisamos ter uma vida que nos satisfaz. Hábitos saudáveis, momentos de descanso, lazer e paz, reservar um tempo para o autoconhecimento. Tudo isso traz mais saúde mental. Quanto mais calmo e equilibrado estivermos, menos raiva intensa e situações de explosão vivenciaremos”, afirma.

Ela reforça, novamente, que o objetivo não é eliminar a raiva de nossas rotinas, pois estamos falando de uma emoção primária e até mesmo importante para a nossa sobrevivência. Porém, nas palavras da profissional, “precisamos sempre estar atentos aos nossos sentimentos logo que eles surgem, para que nada se agrave”.

Reprimir a raiva faz mal para a saúde

Por fim, Nina afirma que a raiva é uma emoção gerada e mantida por alterações de neurotransmissores e hormônios. Portanto, ao não olhar para ela, estamos potencializando disfunções em todos os órgãos do corpo, gerando problemas de saúde física e mental.

“A forma mais saudável de expressá-la, na verdade, é primeiro compreender a estrutura que está por trás dessa emoção, o que a fez aparecer e, então, esperar a emoção mais intensa passar, para que possamos compreender a vivência de um ponto de vista racional que nos permita tomar alguma atitude em relação àquilo”, declara.

Continua após a publicidade

Simplesmente ignorar ou fingir que não aconteceu jamais será o melhor caminho, segundo a psiquiatra. “Às vezes, não há grande solução, mas apenas o fato de você ter olhado para aquela emoção, ter lidado com ela, buscado formas de metabolizá-la, já é uma resolução eficaz”, conclui.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.