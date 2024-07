Organizadores para arrumar a mala de viagem

Se toda vez que você sai de férias acaba deixando itens para trás, levando mais do que precisa ou deixando as peças bagunçadas, saiba que estamos juntas! Afinal, quem nunca passou por pelo menos um destes problemas, não é mesmo? A boa notícia é que existem organizadores para arrumar mala de viagem, que tornam tudo muito mais prático e eficiente.

Organizadores de mala de viagem

Para pessoas que preferem setorizar cada peça de roupa e mantê-las bem passadas por muito mais tempo, os organizadores de roupas para mala poderão facilitar essa questão.

Nesse kit com 10 peças, você poderá organizar suas roupas de acordo com o tamanho, tipo e tecido, tornando prática a setorização da mala e contribuindo na hora de escolher cada combinação. O conjunto ainda conta com compartimentos para peças íntimas e roupas sujas.

Chega de guardar seus calçados em sacolas plásticas ou sacos de tecidos amassados dentro da mala. Com esse organizador de sapatos você terá espaço suficiente para acondicionar tênis, chinelos, sapatos, botas de cano curto ou até mesmo saltos, de maneira segura e sem amassar.

Cada organizador conta com zíper, dupla costura de tecido e compartimento para meias e curativos. Super prático!

Se você não vai despachar a mala, é importante não ultrapassar a quantia de líquidos permitida dentro de voos. Este kit de frascos recarregáveis tem a quantidade exata para cada produto necessário em sua rotina de higiene, sem correr o risco de serem barrados.

Suas maquiagens e produtos de skincare merecem um cuidado especial na hora de encarar a organização da mala de viagem.

Assim como os nécessaires de maquiadores profissionais, opte por opções espaçosas e repletas de compartimentos extras. Eles facilitarão a tarefa de setorizar cada produto e etapa da maquiagem ou rotina de cuidados com a pele.

Antes de fechar a mala, não se esqueça de reunir os cabos e carregadores necessários para o seu celular, tablet ou computador. Para mantê-los protegidos e organizados, o case com divisórias e tecido impermeável de fios e cabos dá conta do recado.

Mala pronta? Agora é só aproveitar as férias!

