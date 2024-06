Dicas para viajar de carro com seu pet com segurança

Viajar de carro com seu pet pode ser uma experiência divertida para toda a família. Mas, para garantir a segurança e o bem-estar do seu amigo durante o trajeto, é fundamental se preparar com antecedência e seguir algumas dicas importantes.

Primeiramente, é essencial lembrar que os animais têm necessidades diferentes das nossas, e podem ficam mais sensíveis quando saem da rotina. É preciso atentar-se a questões como alimentação, conforto, segurança e bem-estar do seu pet durante o trajeto de carro.

Vai fazer uma viagem longa ou se aventurar no primeiro passeio de carro com seu cachorro ou gato? Então fique de olho nessas dicas:

Antes da viagem:

Visite o veterinário: Faça um check-up completo com o seu pet para garantir que ele esteja em boas condições de saúde para viajar. Verifique se as vacinas estão em dia e se ele precisa de algum medicamento durante a viagem.

Acostume seu pet com o carro: Faça alguns passeios curtos de carro com seu pet antes da viagem longa para que ele se acostume com o ambiente e se sinta mais confortável.

Escolha o transporte adequado: Utilize caixas de transporte adequadas ao tamanho do seu pet ou cintos de segurança específicos para animais. Certifique-se de que o transporte esteja bem preso no carro para evitar acidentes.

Prepare a documentação: Leve com você a carteira de vacinação do seu pet, atestado de saúde emitido por um veterinário (guia de trânsito) e microchip (se houver).

Itens essenciais: Prepare um kit com água, comida, comedouro, bebedouro, brinquedos favoritos do seu pet, saquinhos para recolher as necessidades e medicamentos prescritos pelo veterinário.

Durante a viagem:

Faça paradas frequentes: A cada duas ou três horas, pare o carro para que seu pet possa fazer suas necessidades, se hidratar, se alongar e gastar energia.

Mantenha o carro ventilado: Não deixe o carro fechado com o pet dentro em dias muito quentes ou frios. Abra as janelas ou ligue o ar-condicionado para garantir o conforto do seu amigo.

Evite alimentar o pet durante a viagem: Para evitar enjoos e vômitos, ofereça comida ao seu pet algumas horas antes da viagem e evite alimentá-lo durante o trajeto.

Tenha atenção com a temperatura: Monitore a temperatura dentro do carro e evite que seu pet fique exposto ao sol direto ou em locais muito frios.

Ofereça água fresca: Mantenha água fresca e disponível para seu pet durante toda a viagem.

Brinque e interaja com seu pet: Faça pausas para brincar com seu pet e interagir com ele para que ele se sinta entretido e relaxado durante a viagem.

Esteja atento ao comportamento do seu pet: Observe se seu pet está se comportando de forma normal durante a viagem. Se ele apresentar sinais de enjoo, estresse ou desconforto, procure um local para parar e ofereça água, conforto e, se necessário, leve-o ao veterinário.

Existe um tempo ideal para fazer pausas durante a viagem?

Conforme alerta Mayara Andrade, médica-veterinária nutróloga da BRF Pet, ninguém melhor do que o tutor para conhecer seu pet.

“Não existe um tempo padrão para pausas. Elas devem ocorrer quando houver necessidade de alimentação, hidratação e necessidades fisiológicas, tentando seguir a rotina do pet, mesmo que não tão à risca, principalmente em relação ao número de refeições que ele faz ao longo do dia”, explica a especialista. Dessa forma, nem em toda parada há necessidade dele se alimentar.

Qual a melhor forma de alimentá-lo?

A veterinária aponta também que, por ser uma situação diferente, muitos cães podem, por estresse, recusar até mesmo o alimento que eles mais gostam. “Nesses casos, é importante respeitar a vontade do pet e não forçar a alimentação.”

Já em relação a água, o conselho é oferecer em todas paradas e em dias mais quentes, ao longo do caminho também. Nessas ocasiões, ela indica água fresca e de preferência no bebedouro que já está acostumado. Se o pet tem o hábito e gosta, a especialista indica ainda a água de coco como opção.

“Alimentos úmidos, os chamados patês ou sachês, podem ser uma alternativa para essas situações pois aliam nutrição de qualidade e alta aceitação”, aconselha Mayara.

O que fazer caso o pet fique enjoado no carro?

Da mesma maneira que as pessoas podem se sentir enjoadas, os pets também podem se sentir assim em longos trajetos de carro. Para a veterinária Mayara Andrade, o uso de antieméticos podem ser úteis e devem ser utilizados sempre que necessário. Para isso, é importante que, antes da viagem, o tutor consulte o médico-veterinário que acompanha o cão ou gato para entender quando usar, qual é o melhor medicamento, qual seria a dose e como utilizar. A dica vale inclusive para aqueles pets que nunca viajaram ou para tutores que estão inseguros em relação a esse tema.

Existe uma quantidade exata de água para oferecer ao pet durante a viagem?

Independentemente da situação, rotina ou viagem, existe uma recomendação de quantidade mínima de água que deve ser seguida. "Essa quantidade é calculada de acordo com o peso e características do pet, podendo variar para mais ou menos de acordo com a situação e necessidade dele", pontua.

Durante as viagens, podem ocorrer situações de estresse e, com isso, o pet pode recusar tanto o alimento quanto a água para beber. Segundo Mayara, nesses casos, “os alimentos úmidos completos ou snacks podem ser uma excelente ferramenta para contribuir tanto com o consumo de água quanto estimular o pet a se alimentar de forma voluntária”. Ela também destaca o fato de serem práticos e fáceis de carregar. É melhor dar menos alimento para o pet durante uma viagem para evitar enjoos? Nem sempre reduzir a quantidade de alimentos e água vai fazer com que o pet não enjoe. “Muitos pets podem até apresentar episódios de vômito mesmo sem se alimentar. Sempre, independentemente da situação, devemos oferecer um alimento completo, de qualidade e em quantidades adequadas para os pets”, reforça a veterinária. A recomendação é evitar alimentação muito próxima do início da viagem para pets que enjoam no trajeto. “Nesses casos, alimentos mais leves, como frutas ou até mesmo o alimento úmido, podem ser oferecidos junto da administração do antiemético. O mesmo deve ser feito nas pausas durante a viagem.”

Viajar com gatos de carro é uma boa ideia? Conforme explica Mayara, as viagens podem ser mais estressantes do que prazerosas para os gatos. “Por isso, caso seu gato não esteja acostumado a isso desde pequeno, talvez levá-lo em uma viagem pode não ser a melhor opção”, reitera e veterinária. A especialista ainda ressalta que o estresse está entre uma das causas de doença do trato urinário, podendo variar de cistites até a formação de cálculo urinário. Ou seja, se não for essencial fazer o transporte do seu gato na ocasião, é melhor deixá-lo com algum cuidador ou alguém de confiança!

Dicas extras para garantir o conforto do seu pet:

Leve um cobertor ou cama portátil para que seu pet tenha um lugar confortável para descansar no carro.

Utilize tapetes protetores para o banco do carro para evitar que seu pet suje o estofamento.

Se você for viajar com mais de um pet, certifique-se de que eles se dão bem ou transporte-os em caixas separadas.

Pesquise sobre hotéis e restaurantes pet-friendly no seu destino para garantir que você e seu pet sejam bem recebidos.

Por fim, a especialista Mayara Andrade, médica-veterinária nutróloga, destaca que é importante respeitar os limites e vontades do seu pet: “Nem sempre o que é prazeroso para você, é para seu pet. Por isso, avalie bem se a proposta do passeio será uma experiência agradável para pet e tutor!”

Além disso, ela reitera que existem normas e leis que devem ser seguidas que podem variar de local para local. “Certifique-se delas antes de viajar. Manter em dia a vacinação e a desvermifugação do seu pet também é uma forma de garantir uma viagem tranquila e agradável para todos!”

Lembre-se: viajar com seu pet exige planejamento, organização e cuidado. Com um pouco de atenção, você poderá transformar essa experiência em um momento inesquecível de aventura e cumplicidade com seu melhor amigo.