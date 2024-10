O suco da beleza do TikTok é realmente eficaz?

Recentemente, viralizou no TikTok uma receita intitulada de “suco da beleza”, em que diversos perfis publicaram vídeos com o preparo da bebida. Os usuários elogiaram os resultados na saúde da pele e do cabelo, o que garantiu ainda mais popularidade entre aqueles que buscam alternativas naturais para melhorar a aparência física.

O suco se destaca pela sua composição, que leva ingredientes naturais e nutritivos, como cenoura, beterraba e laranja. Mas será que é realmente tão benéfico?

De acordo com a nutricionista e mestre em ciências, Natália Barros, a bebida “ajuda a melhorar a elasticidade da pele, a combater o envelhecimento precoce e a estimular o crescimento saudável do cabelo”. Além disso, favoreceria a hidratação diária e proporciona um brilho natural.

Vantagens para o corpo

Rico em vitaminas e antioxidantes, a nutricionista alega que os componentes também podem auxiliar na proteção contra os danos causados por radicais livres.

“A cenoura é rica betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A, essencial para a regeneração celular da pele e para manter o cabelo forte. A beterraba é uma fonte de antioxidantes e nutrientes como o ácido fólico, que promove a circulação sanguínea, beneficiando tanto a pele quanto o couro cabeludo. Já a laranja é abundante em vitamina C, fundamental para a produção de colágeno, que dá firmeza à pele e fortalece os fios de cabelo”, diz.

Segundo a médica nutróloga, Marcella Garcez, a cenoura também auxilia no combate ao ressecamento da pele e do cabelo, enquanto a laranja estimula a cicatrização e a beterraba reduz a inflamação.

Além disso, Mônica Aribi, dermatologista e sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, comenta que o suco é benéfico para a hidratação e proteção contra os raios ultravioletas, e pode ser proveitoso até para as unhas. “Ele é muito rico em caroteno e vitamina A, que é reconhecidamente uma das melhores vitaminas que existem para a fisiologia da pele”.

Recomendações e cuidados

Natália orienta um copo (200-250 ml) por dia. “O consumo excessivo pode causar descoloração temporária da pele, conhecida como carotenemia, especialmente devido à cenoura. Além disso, pessoas com problemas renais ou digestivos devem consultar um médico antes de consumir grandes quantidades, pois a beterraba contém oxalatos, que podem agravar certas condições”. Portanto, a moderação é essencial.

A carotenemia ocorre com o acúmulo de carotenoides – pigmentos naturais presentes em alimentos – no organismo, resultando em uma coloração amarelada ou alaranjada da pele, principalmente na região das mãos e na sola do pé. Apesar de não ser perigosa e desaparecer após a redução do consumo desses alimentos, ela pode ser confundida com outras condições. Por isso, é importante tomar cuidado.

A dermatologista, em outra perspectiva, informa que, caso o paciente respeite o prazo de uma vez ao dia, o consumo pode ser prolongado. Porém, se o limite foi ultrapassado, deve-se limitar até no máximo 30 dias a ingestão da bebida. “A vitamina A não é biodegradável, ela tem um limite máximo para ser usada”, informa.

Para garantir um equilíbrio de nutrientes na alimentação, Marcella aborda: “O consumo exagerado de sucos ricos em açúcares naturais pode elevar os níveis de glicose, sendo importante para pessoas com diabetes ou resistência à insulina moderar a ingestão”.

Embora o suco traga resultados positivos, ele deve ser apenas um complemento de dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. A hidratação, a prática de exercícios e o cuidado com a pele e o corpo continuam sendo fundamentais para obter efeitos duradouros.

Ademais, os ingredientes podem ser reaproveitados na dieta, em saladas, sopas ou snacks. “Cozinhar ou assar a cenoura e a beterraba preserva seus nutrientes, enquanto a laranja pode ser consumida inteira ou em gomos para um efeito refrescante e saudável”, finaliza a mestre em ciências.

