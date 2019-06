Mulher fica com quatro ‘sobrancelhas’ após procedimento

Procedimentos estéticos podem custar um preço alto se não forem realizados corretamente. Jami Ledbetter aprendeu essa lição na pele. Após ter feito microblading, que consiste em tatuar as sobrancelhas para dar um aspecto mais definido, com uma pessoa sem instrução, ela alega ter ficado com quatro sobrancelhas.

A mulher, de 42 anos, havia ganhado o procedimento como um presente de aniversário de suas filhas e custou US$ 250 (cerca de R$ 1000). “Foi um desastre emocional”, desabafa.

Ela contou que, depois do resultado, pesquisou sobre a mulher que realizou o microblading. “Eu descobri que ela conseguiu uma certificação online”, disse Ledbetter. “Ela não tinha instrução, só assistiu a um curso”, completou.

Outros casos

O caso de Jami não é único. Lisa Guerrero, chefe de investigação do Inside Edition, antes de conhecer essa história, estava animada para experimentar o microblading – mas também obteve um resultado inusitado.

Lisa gravou todo o processo, do início ao fim, para o seu canal no YouTube. A mulher certificou-se de procurar um local registrado para fazer o procedimento e que as lâminas usadas fossem esterilizadas.

Durante o processo, no vídeo, Lisa afirma que não sentiu dor. “Eu definitivamente sinto [a lâmina], mas não dói”.

Entretanto, alguns dias depois, as sobrancelhas de Lisa estavam cheias de pus – ela havia contraído uma infecção. Em uma rápida pesquisa na internet, ela descobriu que não estava sozinha – várias mulheres já haviam relatado histórias parecidas, ou até piores, sobre microblading.

Pesquisa prévia é essencial

O dermatologista cosmético e fundador da PFRANKMD & Skin Salon, Paul Jarrod Frank, disse ao Inside Edition que é de suma importância fazer uma pesquisa antes de realizar o microblading.

“Muitas vezes são microbladers inexperientes que estão realmente apenas procurando por novos pacientes para praticar”, afirmou.

“O microblading deve ser feito nas melhores condições sanitárias e minha recomendação é em um ambiente de consultório médico, que é exatamente o que fazemos. Dessa forma, qualquer complicação, por mais rara que seja, pode ser administrada de maneira adequada ”, disse Frank.

Jami Ledbetter revelou, ainda, que passou seis meses fazendo reparos em suas sobrancelhas e acrescentou que aprendeu uma lição muito importante. “Eu achei que ia ser seguro, mas você nunca sabe”, alertou.

Especialistas aconselham que, após o microblading, é importante evitar qualquer tipo de maquiagem até que a ferida esteja completamente cicatrizada e certificar-se de utilizar pomada antibiótica em caso de infecção.

Leia também: Gêmeas siamesas separadas por cirurgia recebem alta

+ Sephora fecha lojas nos EUA por um dia após incidente racista com cantora

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA