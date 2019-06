Gêmeas siamesas separadas por cirurgia recebem alta

Após o emocionante reencontro das gêmeas Lis e Mel, que se reencontraram quase um mês após serem separadas em uma minuciosa cirurgia em abril, mais uma boa notícia. Elas comemoraram o aniversário de 1 ano no sábado (1º) e, de presente, receberam alta do hospital em que estavam em Brasília (DF) após 36 dias.

Lis e Mel passaram 10 meses unidas pela cabeça, na altura da testa. A separação das gêmeas siamesas aconteceu no dia 27 de abril, e elas só se reencontraram quase um mês depois. O procedimento é de alta complexidade e considerado raríssimo pelos médicos. No total, a cirurgia levou cerca de 20 horas, sendo feita em 36 etapas.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, esta foi a primeira cirurgia do tipo realizada no Distrito Federal, a terceira do Brasil e a décima do mundo.

As meninas ficaram internadas no Hospital da Criança de Brasília e a alta foi assinada pelo médico Benício Oton, coordenador da equipe que realizou o procedimento.

Camila Vieira, mãe de Lis e Mel, com as gêmeas

O emocionante reencontro das irmãs Lis e Mel aconteceu no dia 21 de maio. Tendo recebido alta da Unidade de Tratamento Intensivo onde estava internada, Mel visitou a irmã, que permanece na UTI do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).

Ao serem reunidas, as irmãs se olharam por algum tempo antes de darem as mãos, como contou, emocionada, Camilla Vieira, mãe das meninas. “Colocamos elas sentadas mais perto e pegaram na mão uma da outra. Acho que foi um momento de paz delas. Foi a coisa mais linda. Finalmente elas estavam ali, juntinhas. Elas ficaram se olhando, como se estivessem se reconhecendo”, disse a mulher ao Correio Braziliense.

O reencontro das gêmeas Lis e Mel

Leia mais: Faz aniversário em junho? Aproveite para comemorar com uma festa junina

+ Rara aparição: Nicole Kidman posta foto com as filhas