Melasma na pele negra: cuidados que você deve ter

O melasma é uma condição de pele que se manifesta através do surgimento de manchas escuras e irregulares no rosto, sendo frequentemente causada pela exposição ao sol e mudanças hormonais. Se trata de uma hiperpigmentação, decorrente do acúmulo da melanina nas células, e é mais comum em mulheres em idade reprodutiva, entre 20 e 50 anos. O que muita gente não sabe, no entanto, é que a pele negra é mais propensa, exatamente por possuir naturalmente melanócitos mais ativos. Quer prevenir as manchas? Então vamos juntas aprender mais sobre o assunto.

Melasma é uma hipermelanose comum, caracterizada por manchas acastanhadas com contornos irregulares. Costuma aparecer em áreas com fotoexposição, especialmente na face, nas bochechas, lábio superior, queixo e na região das têmporas. É raro no nariz, mas podem surgir também no pescoço e colo, explica a médica Mônica Batista. Confira abaixo como tratar e prevenir o melasma na pele negra.

Como o melasma se manifesta?

O melasma é uma doença da pele complexa e diversos fatores podem estar envolvidos em seu aparecimento e desenvolvimento. Alguns desses fatores incluem alterações hormonais, exposição solar, fatores genéticos, fototipo, medicamentos e cosméticos e deficiência de Zinco. Vale citar que é preciso consultar um dermatologista para avaliar a condição e recomendar o tratamento adequado.

Como prevenir o melasma na pele negra?

O melasma é uma condição cronicamente adquirida e requer atenção contínua. A principal forma de prevenção é se proteger da exposição aos raios ultravioleta do sol e luz visível, pois esses fatores estão relacionados ao surgimento e recorrência das manchas. É preciso o uso diário de protetor solar, e um que forneça prevenção contra os raios ultravioleta B e A. Evitar a exposição solar excessiva, usar chapéus e roupas protetoras também podem garantir um cuidado extra. Essa proteção, aliás, é importante mesmo dentro de casa, ou durante o inverno.

“Prevenir e controlar a oleosidade da pele, fazer uso regular do filtro solar mesmo quando não estiver exposto ao sol e de preferência filtros com FPS 30+. Quando tratado e controlado, a manutenção torna-se indispensável”, completa a profissional de saúde.

Como tratar o melasma?

Para tratar o melasma, é necessário entender as “principais causas, ou seja, as que são reversíveis ao estímulo dos melanócitos (responsáveis pelo pigmento)”, conta a doutora. O tratamento poderá ser feito por meio de despigmentantes tópicos, medicamentos orais, peelings químicos, associação de laserterapia ou luz intensa pulsada.

“O melasma em pele negra deve ser tratado com cautela e por um profissional especialista, evitando assim complicações como cicatrizes hipertróficas, efeito rebote sem controle, hipopigmentação na área tratada, hiperpigmentação sobreposta e acometimento emocional”, esclarece Mônica.

Mesmo após certos procedimentos, o melasma pode reaparecer rapidamente ou mesmo agravar, então tenha em mente que este é um processo lento. “O tratamento do melasma pode ser desafiador, porque a terapia de longo prazo é necessária e indispensável, a recorrência é comum e as terapias existentes são insuficientes e insatisfatórias quando usadas de forma isolada. Por isso o tratamento deve ser de uso contínuo uma vez que o melasma não tem cura“, acrescenta Mônica Batista.