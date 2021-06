Meghan Markle mostra detalhe pessoal de Lady Di oculto em livro

Em entrevista ao Weekend Edition Sunday, Meghan Markle revelou neste domingo (20) que homenageou a princesa Diana em seu livro infantil, The Bench, lançado no dia 8 de junho.

A obra, que foi inspirada no poema escrito pela duquesa de Sussex para o príncipe Harry no Dia dos Pais de 2019, foi ilustrada por Christian Robinson, que incluiu desenhos das flores favoritas de Diana, os miosótis. O detalhe foi feito a pedido de Meghan.

“Eu acredito que você pode encontrar pequenos momentos doces que colocamos. Da minha flor favorita até mesmo à flor favorita da mãe do meu marido, não-me-esqueças [miosótis]. Há muitos detalhes especiais e amor que entraram naquele livro”, disse a duquesa durante sua primeira entrevista após o nascimento de Lilibet Diana.

O livro, que já se tornou um best-seller, alcançando oficialmente o primeiro lugar na lista dos livros mais vendidos do The New York Times, é descrito por Meghan como “uma história de amor que transcende a história da minha família”, que pratica a inclusão e relata momentos fraternos em torno de um banco de madeira, que é uma espécie de marco temporal para os duques.

O banco, inclusive, foi a escolha de presente de Meghan a Harry no Dia dos Pais de 2019. “Eu pensei que só queria algo sentimental e um lugar para ele ter como uma base para o nosso filho”, explicou a duquesa.

“Definitivamente foram momentos assim, vendo-os pela janela e vendo [meu marido] embalando-o para dormir ou carregá-lo, essas experiências vividas, a partir da minha observação, são as coisas que infundi neste poema e, consequentemente, no livro”, afirmou a duquesa.