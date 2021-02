Luiza Trajano lança ação para vacinar todos os brasileiros até setembro

A empresária Luiza Trajano lançou nesta segunda-feira o movimento Unidos pela Vacina, que já reúne um grande grupo de empresários, e que pretende levar a vacina a todos os brasileiros contra a Covid-19 até no máximo setembro deste ano.

A ação começou com um chamado da empresária no Grupo Mulheres do Brasil, que tem mais 75 mil participantes e ganhou força e apoio. “E hoje é um movimento da sociedade civil como um todo. Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto do país, superando todo e qualquer obstáculo”, escreveu Luiza em seu perfil no Instagram.

Os empresários vão apoiar o Sistema Único de Saúde na aquisição e produção de insumos para a produção das vacinas e também ajudar na fabricação dos imunizantes. Prometem auxiliar na parte de logística dando apoio e resolvendo problemas que afetem tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan.

A ideia é usar a experiência de diversos setores do empresariados para solucionar problemas e acelerar a imunização da população, destacou a CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Marisa Cesar, em entrevista ao jornal O Globo.

Luiza Trajano em seu Instagram disse que o movimento não tem cunho político. “O nosso objetivo é vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. Sim, vacina para todos até setembro deste ano”. A gente não discute política, não procura culpado. A gente discute, sim, como levar a vacina até todas as pessoas do nosso país”.

Confira o vídeo divulgado pela empresária:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Helena Trajano (@luizahelenatrajano)