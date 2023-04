O hype do hot yoga: saiba benefícios da prática e onde fazer

O yoga relaxa a mente, trabalha a resistência e a força muscular, e une a respiração ao movimento por meio de posturas desafiadoras. Tudo isso você provavelmente já ouviu. Mas uma nova modalidade que vem crescendo é a união da prática a um ambiente quente e úmido, com a promessa de intensificar os resultados.

Praticada por celebridades como Madonna, Hailey Bieber, Jennifer Aniston, Meghan Markle e as brasileiras Daniele Suzuki e Bárbara Paz, o hot yoga surgiu como uma maneira de replicar o calor e a umidade da Índia, onde o yoga se originou. Bikram Choudhury inventou a técnica quando passou a ministrar suas aulas tradicionais no Japão e aumentou a temperatura da sala para 40°, a fim de emular seu país natal — é por isso que alguns estúdios chamam a prática de “Bikram Yoga” e seguem ainda as diretrizes do criador, usando apenas 26 poses ao longo do treino, feito em silêncio.

O estilo tornou-se popular no início dos anos 1970, depois que Choudhury se mudou para os Estados Unidos, mas foi nos últimos 5 anos que, no Brasil, vimos o boom dos estúdios de hot yoga — hoje, as academias limitam a temperatura entre 26 e 42° e incluem música relaxante.

As vantagens do calor

Uma sala quente cria um ambiente semelhante a uma sauna, oferecendo ao seu corpo um treino mais difícil enquanto você colhe os mesmo benefícios do yoga tradicional, como redução do estresse. “O suor eliminado durante a prática aumenta a produção de endorfina, crescendo também a sensação de bem-estar e relaxamento”, conta Juliana Romera, professora de yoga da Bio Ritmo. Além disso, existem alguns ganhos que só o hot yoga é capaz de proporcionar:

(Ainda) mais flexibilidade

Alongar depois de aquecer os músculos é mais seguro do que alongar os músculos frios. Seguindo essa mesma lógica, um ambiente quente torna as posturas mais fáceis e eficazes, como relata a gerente de produtos Larissa Kussano, que pratica tanto o yoga tradicional quanto o quente. “No hot yoga, eu sinto a fluidez das sequências de movimento. A sala aquecida nos deixa com mais mobilidade e dá a sensação de conseguir certas posturas com mais facilidade”, afirma.

Perda de calorias

Uma pessoa de 72 kg pode queimar cerca de 183 calorias por hora com o yoga tradicional. De acordo com uma pesquisa da Colorado State University (EUA), a queima no hot yoga sobe para 460 calorias para homens e 330 para mulheres. “Muitas vezes, por conta da dificuldade que o calor proporciona, as posturas são menos rigorosas, mas as vantagens continuam”, explica Andrea Wellbaum, instrutora do estúdio Hot Yoga São Paulo.

Redução da glicose no sangue

Embora qualquer tipo de exercício possa ajudar a queimar energia e reduzir os níveis de açúcar na corrente sanguínea, o hot yoga é uma ferramenta especialmente útil para pessoas com maior risco de diabetes tipo 2, já que a prática melhora a tolerância à glicose, de acordo com um estudo publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies (EUA).

Pele em dia

Suar (e muito!) é um dos principais objetivos do hot yoga. Isso melhora a circulação, trazendo sangue rico em oxigênio e nutrientes para as células da pele, melhorando seu viço.

Menos inchaço

A circulação ativada pelo calor também estimula o sistema linfático, responsável por eliminar as toxinas do corpo, que, quando sobrecarregado, cria o inchaço. “Por conta dessa ativação, eu sinto bastante os efeitos da drenagem. Depois da prática, parece que eu saio bem menos inchada”, conta outra aluna, a contadora Alana Carrer, que há um ano trocou o yoga tradicional pelo quente.

Contraindicações e recomendações

O exercício com calor e umidade elevados não é recomendado para mulheres grávidas, uma vez que existe um risco acrescido de exaustão e, consequentemente, lesões. Também deve ser evitado se você tiver algum problema cardíaco ou arterial, anorexia nervosa, histórico de desmaios ou intolerância ao calor. Nesses casos, consulte um médico antes de investir na prática.

Mas, se você está com a saúde em dia e não está passando por uma gestação, o hot yoga geralmente é seguro, desde que você siga algumas precauções: beber bastante água antes, durante e depois do treino, e usar tecidos leves e respiráveis que possam drenar o suor. E, claro, não esquecer a sua toalha, você vai precisar bastante dela.

Onde praticar

Presencial

Os estúdios Hot Yoga São Paulo e Vidya (com unidades pelo Brasil todo) ministram as aulas presenciais já com salas ambientadas para a prática.

Online

Sites como o Yoga em Casa (yogaemcasa.online) e Práticas de Yoga (praticasdeyoga.com.br) oferecem aulas gratuitas. Para ter a experiência em casa, certifique-se de ajustar a temperatura ambiente entre 26 e 42o, deixar um umidificador potente a postos e iluminar o ambiente com uma luz quente e confortavelmente baixa.

